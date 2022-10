Nuove Acque, per la presidenza salgono le quotazioni del commercialista Polci. La proposta in assemblea spetta alla Lega

19 ottobre 2022 a

Salgono le quotazioni di Carlo Polci per la presidenza di Nuove Acque. Potrebbe essere il noto ed esperto commercialista di Arezzo ad assumere la guida della società idrica a partire dal mese di novembre dopo la fine del periodo di proroga del presidente uscente Paolo Nannini. Il profilo del professionista sembra essere quello ritenuto congeniale dalla Lega, partito della coalizione di centrodestra cui spetta l’indicazione del nome. Anziché un politico, quindi, un tecnico con competenze e conoscenze.

A seguire questa fase è il responsabile cittadino della Lega, l’avvocato Paolo Enrico Ammirati, in sinergia con il livello regionale, il commissario Mario Lolini che nei giorni scorsi ha definitivamente escluso il nome del commissario provinciale, l’avvocato Matteo Grassi, per il ruolo in Nuove Acque. Oggi potrebbe essere il giorno dell’annuncio ufficiale in vista dell’assemblea della prossima settimana, il 25 ottobre.

Nuove Acque viene sfilata dal centrodestra al centrosinistra per effetto dei nuovi equilibri maturati nei comuni dopo le varie tornate elettorali amministrative. Intanto, nella coalizione di centrodestra, Fratelli d’Italia prepara il terreno per il ritorno di Francesco Macrì al vertice di Estra, a marzo 2023, una volta acquisito lo status della “conferibilità” che secondo il Tar del Lazio, dice la recente sentenza, nel 2016 e negli anni successivi non c’era essendo passato troppo presto dal consiglio comunale al cda di Estra.

