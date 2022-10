Musicista e cantautore va nel bosco a suonare e trova maxi fungo porcino

19 ottobre 2022 a

Un fungo da primato, un porcino da un chilo e 100 grammi e perfettamente integro, sia nel gambo che nel cappello, quello trovato ieri mattina da Giacomo Rossetti, di Cavriglia, in una bosco dalle parti di Figline, in quella che è stata una mattinata da antologia, visto che assieme ha trovato un’altra quarantina di funghi tutti porcini in buono stato.

“Io sono un musicista e cantautore," racconta "e come faccio dai tempi del lockdown spesso vado nel bosco per suonare. Dopo un po’ ha fatto un giro con il mio cane e durante questa camminata mi sono trovato davanti a una cosa sorprendente: questo fungo con un cappello così grosso che sembrava fosse un disco volante. Ma non era finita lì perché nelle vicinanze c’erano altri funghi e ho raccolto un’altra quarantina di porcini”.

Rossetti ha portato a casa il maxi-fungo e durante il viaggio aveva già studiato il menù: risotto ai funghi e porcini fritti.

M.B.

