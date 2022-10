Coppa Italia Serie D, oggi il derby tra Livorno e Arezzo al Picchi: eliminazione diretta

Riccardo Buffetti 19 ottobre 2022 a

Mancano poche ore al fischio d’inizio del derby toscano che vedrà affrontarsi questo pomeriggio alle ore 15 l’Arezzo e il Livorno, nell’incontro valido per il primo turno della fase ad eliminazione diretta per la Coppa Italia di Serie D.

Lo scenario dell’incontro sarà l’Armando Picchi di Livorno, denominato anche Ardenza (quartiere della città), in cui sono attesi tra i cento e centoventi tifosi amaranto, pronti a sostenere la formazione guidata da mister Indiani, che in caso di qualificazione andrebbe ad affrontare il 2 novembre la Lupa Frascati per i trentaduesimi di finale.

Ieri hanno svolto un ottimo allenamento i tre assenti della partita precedente, Gaddini, Damiani e Castiglia, affrontando carichi e ripetute; ma gli stessi non dovrebbero prendere parte alla gara odierna, certamente però saranno convocati per quella del prossimo fine settimana, l’incontro casalingo contro il Ponsacco.

Si attendono dei cambiamenti nell’undici iniziale per l’Arezzo: visto il grande inizio di campionato, Indiani vorrà dare minuti importanti anche a quei giocatori che sono scesi meno in campo nelle partite affrontate.

Per quanto ne concerne il Settore Giovanile, è stato un weekend positivo quello appena passato per i piccoli amaranto: la squadra guidata da mister Bernardini, ovvero gli Juniores Nazionali, sono riusciti a portare avanti - come la Prima Squadra - l’imbattibilità in campionato vincendo in casa contro l’Aglianese.

Ad aprire le marcature è stato il diagonale di Canneva, al quale fa seguito Mazzi e il tris di Bonavita in chiusura di primo tempo. Nella ripresa ci pensa Pino a siglare altre due reti per chiudere l’incontro. Nel prossimo turno di sabato, con inizio alle 15,30, la capolista giocherà in trasferta in casa del Ponsacco. Per gli Allievi regionali Elite, invece, arriva una pesante sconfitta nel terreno del Carezzano Pianore (8-1); al contrario, gli Allievi regionali Elite ottengono un bel successo in casa del Tau Altopascio, 3-0, in virtù delle reti messe a segno da Arrighi, Sussi e Zhupa.

Per i Giovanissimi Regionali Elite, allenati da mister Tuzzi, vittoria di misura con rete su calcio di punizione di Lanini nel terreno di gioco dell’Armando Picchi; ottengono l’unico pari nella rassegna delle giovanili amaranto i Giovanissimi Provinciali nel derby contro l’Olmoponte: l’Arezzo passa per prima con Borri, ma al 24’ della ripresa è Presenti a trovare la rete del pareggio.

