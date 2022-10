Anghiari, scala della discordia. I consiglieri di opposizione scrivono alla Soprintendenza

Davide Gambacci 20 ottobre 2022 a

Per la scale della discordia non c’è pace. I due capigruppo di opposizione ad Anghiari hanno inviato nei giorni scorsi una lettera alla Soprintendenza per chiedere ulteriori spiegazioni in merito al manufatto, la scala con otto gradini in pietra costruita a ridosso di Porta Sant’Angelo. Una questione già sollevata in sede di consiglio comunale dove il sindaco Alessandro Polcri aveva illustrato la questione. La missiva, a firma quindi di Mario Checcaglini di Anghiari Unita e Danilo Bianchi di Patto Civico per Anghiari, nello specifico chiede chiarimenti se il nulla-osta rilasciato sul progetto per realizzare il camminamento sotto le mura, riferito all'aspetto paesistico, comprenda anche la tutela del bene architettonico quale è catalogata Porta Sant’Angelo. I due capi gruppo, infatti, fin da subito hanno contestato la costruzione della scala che collega il camminamento alla porta in quanto collocata a ridosso di uno dei luoghi più carichi di storia, da cui addirittura prende origine l’abitato di Anghiari: appunto porta Sant'Angelo. “Nel parere rilasciato dalla stessa Soprintendenza di cui avevamo chiesto copia – sono alcuni passi della lettera di Checcaglini e Bianchi - si legge che era riferito al solo aspetto paesaggistico e perciò rilasciato tramite procedura semplificata che, in soldoni, significa fornire all'organo di vigilanza minore quantità di elaborati per la valutazione dell'impatto delle opere previste nel progetto”. E proseguono. “Nella comunicazione della Soprintendenza il passaggio recita che ‘Il presente procedimento dovrà essere completato mediante richiesta di nulla osta monumentale’ riferito, quindi - aggiungono i due capigruppo - ai beni architettonici tutelati come risulta catalogata la porta. Nel caso di nulla osta monumentale la documentazione da inviare all’organo di vigilanza avrebbe dovuto contenere elaborati tesi ad evidenziare l’impatto e le interferenze che la costruzione della scala provocava sul bene da tutelare”. Con la lettera, i consiglieri Checcaglini e Bianchi, intendono ottenere un chiarimento definitivo; in sostanza, se il parere favorevole rilasciato dalla locale Soprintendenza è comprensivo anche del nulla osta monumentale, necessario a realizzare gli interventi del progetto ‘camminamento sotto le mura’ che comprendono anche la contestata scala adiacente la porta. Ma i due capigruppo di opposizione tengono a precisare pure un altro aspetto. “Non vogliamo porre in discussione l'operato degli uffici comunali, ma semplicemente chiarire ogni dubbio relativo all’acquisizione degli indispensabili pareri necessari alla realizzazione di un’opera tanto contestata. Qualora la Soprintendenza chiarisca che le autorizzazioni sono tutte concesse, questo non muterà l’opinione che i firmatari hanno e continueranno ad avere di questa discutibile scala – concludono Checcaglini e Bianchi - intervento che in tale contesto rimane un corpo estraneo e che turba l’armonia e la visione della porta; insomma, uno sfregio al nostro patrimonio”.

