Badia Tedalda, il sindaco spegne il paese per risparmiare sulla bollette

Mille abitanti al buio, ogni sera, dalle 23.30 fino alle sei del mattino seguente. Succederà a Badia Tedalda, dove il sindaco Alberto Santucci per fare quadrare i conti “ed evitare il dissesto finanziario a causa del caro bollette”, chiede ai suoi concittadini un forte atto di responsabilità. Il buio dovrebbe partire dalla fine di ottobre, anche se domani sera, in Consiglio comunale saranno messi a punto gli ultimi dettagli di un piano pensato e riflettuto. “Perché qua c’è in gioco la sicurezza dei miei concittadini”, sottolinea il sindaco Santucci quello dei cartelli stradali fai da te quando venne chiuso il viadotto Puleto sulla E45 e quello che tra i primi chiuse il paese per gli aumentati contagi di Covid. Adesso l’ulteriore iniziativa per il proprio Comune, per evitare di aumentare le tasse per colpa dei rincari delle bollette. “In questi giorni - dice Santucci - abbiamo ragionato tanto su come ovviare a questo problema. Per fare un esempio la bolletta della luce di agosto, nel 2021 era di duemila euro, quella di quest’anno di 5.400 euro e in estate fa buio più tardi. All’inizio l’intenzione, parlando sempre con i miei consiglieri, era quella di accendere un lampione sì e uno no. Ma in alcune frazioni questo procedimento deve essere fatto a mano e quindi rischiavamo di lasciare una casa al buio e l’altra illuminata”. Ma non in tutte le frazioni è così: “Ad esempio a Santa Sofia, Pratieghi e lo stesso a Badia Tedalda, abbiamo un tipo di accensione per così dire meccanica che ci consente di alternare i lampioni dalle 21.30 fino alle 23.30”. Perché poi, alle 23.30, ecco che cosa succede: “Da fine ottobre nella fascia oraria che va dalle 23.30 alle 6 del mattino il paese e le frazioni resteranno al buio. Abbiamo deciso fino alle 6, perché a quell’ora la gente comincia ad andare al lavoro e i ragazzi a scuola e quindi non potevo lasciarli senza luce in attesa del giorno”. Naturalmente il sindaco Santucci ha pensato a tutto, anche e soprattutto alla sicurezza del paese: “Ho già allertato i carabinieri, perché vigilino durante le ore nelle quali il paese sarà completamente al buio. Non è facile applicare tutto ciò, occorre una grande responsabilità sia delle istituzioni che dei cittadini. Ma non possiamo nemmeno pensare che ogni mese la bolletta aumenti con il rischio di ridurre all’osso o peggio le casse comunali”. Ma c’è di più e riguarda il periodo natalizio. Il primo cittadino ha pensato anche a quello: “Visto che, come ho detto, a Badia Tedalda, nel centro cittadino posso alternare l’accensione delle luminarie, metteremo le stelle natalizie una sì e una no e saranno accese, solo nel capoluogo fino alle 4 del mattino con funzione antipanico, per garantire così un minimo di luminosità diffusa”. “Le luci potrebbero restare accese anche fino a febbraio”. Dettagli di un piano che comunque saranno definiti domani sera durante il consiglio comunale. “Noi siamo una comunità che insieme prenderà la decisione finale su come comportarci. Ma la linea guida è già stata data e quasi sicuramente partiremo dalla fine di ottobre, quando ci sarà il cambio dell’ora”. E probabilmente sarà anche il primo esperimento in Italia di un paese che sarà lasciato completamente al buio fino all’alba. “A meno che il nuovo Governo - conclude Santucci - Non ci dia qualche contributo. Sennò l’alternativa è spengere tutto”.

