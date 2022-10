Arezzo, Pupo aiuta il cinema Eden e canta per i russi: "La musica non ha colori politici"

Francesca Muzzi 20 ottobre 2022 a

“Anche io contribuirò affinchè il cinema Eden non chiuda”. Enzo Ghinazzi si fruga in tasca, così come aveva fatto con l’Arezzo, quattro anni fa e partecipa alla campagna di crowdfunding per salvare il cinema che tra caro bollette e altro rischia di tirare giù la saracinesca. Non solo. “Pubblicherò nei miei social appelli così che anche i miei follower diano una mano al cinema”. E poi i ricordi scivolano via a quando anche Pupo frequentava l’Eden. “Soprattutto in estate – racconta – perché era un cinema all’aperto. Ricordo che ancora non aveva virato sui film d’essai come si dice oggi, ma soprattutto erano proiezioni leggere. Ricordo che ci andavo con mia moglie Anna”. “Dispiace – continua Enzo – che un altro punto di riferimento per gli aretini possa chiudere. Per questo mi auguro che alla fine venga salvato. Sono aretino, mi sento tale e farò ciò che posso”. Già un’altra volta, Pupo, si è mobilitato per salvare un altro pezzo di storia. A tinte amaranto. Perché quando l’Arezzo rischiava di non trovare i 350 mila euro per assicurarsi l’esercizio provvisorio (2018), anche Pupo fece la sua parte con una donazione importante. Sempre in prima linea e sempre accanto a chi anche in questo momento sta soffrendo. Durante quest’estate è ripartita la sua tournée che lo ha portato in giro per tutta Europa e anche per il mondo. La scorsa settimana era a New York per le celebrazioni del Columbus Day. “Ho vissuto una stagione pazzesca – dice – e adesso farò altri eventi”. Tra questi, a novembre, ci sono le trasferte a Mosca e San Pietroburgo, in Russia. “La musica non ha politica”, prosegue Pupo che tra l’altro giovedì 20 ottobre sarà a Genova per l'ultimo saluto all’amico di una vita Franco Gatti dei Ricchi e Poveri. “Sono totalmente contrario – riprende il cantante - e contrariato per ciò che sta succedendo. Personalmente non ho mai mischiato l’arte con la politica e se ho accettato di fare due concerti in Russia è perché gli artisti non devono penalizzare la gente semplice. Come invece fanno le guerre. Porto solo il mio piccolo contributo per un po’ di serenità”. Dalla Russia poi Pupo volerà in Kazakistan. E poi nel 2023 comincerà una serie di concerti nei vari teatri italiani. Lo spettacolo che si intitola “Su di noi la nostra storia” partirà da Mantova il 15 aprile, il 21 sarà a Firenze (biglietti quasi esauriti) e poi ancora Milano, Sanremo, Ferrara “toccheremo i teatri più importanti”. E ad Arezzo? “Magari lo facciamo all’Eden per festeggiare la sua sopravvivenza”.

