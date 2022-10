Arezzo, morta nell'incidente stradale, la famiglia della 22enne: "Rispettate il nostro dolore sui social"

Luca Serafini 20 ottobre 2022 a

a

a

In certi casi si dovrebbe solo stare zitti oppure contare fino a mille prima di dire, o digitare, una parola. Invece certe espressioni circolate sui social dopo la tragedia di Vitiano hanno ferito la famiglia di Federica Canneti, la ragazza di Castiglion Fiorentino che in fondo ad un rettilineo della Strada regionale 71 ha visto spezzata la sua gioventù. Aveva 22 anni, sognava di fare l’ostetrica, era in comitiva con un gruppo di amici a bordo di una Kia Sportage sfuggita al controllo del conducente, indagato per omicidio stradale.

Nel riaccendere il cellulare della loro amata Federica, i genitori e la sorella si sono trovati davanti le conversazioni spiacevoli di un gruppo del quale la ragazza faceva parte. Tra i membri ci sono anche le persone che condividevano quell’uscita con direzione Arezzo, per un venerdì sera che doveva essere di musica e di svago in un locale, terminato invece nel pauroso schianto: la macchina uscita di strada e finita sulla corsia opposta dopo l’urto sul cordolo del marciapiede, quindi l’impatto con altre due vetture. Fatale per Federica.

“La famiglia Canneti è in un mare di dolore e leggere certi messaggi dai quali traspare insensibilità, leggerezza, superficialità, ha procurato loro rammarico e contrarietà”, dice l’avvocato Domenico Nucci, il legale della famiglia. “Anziché ringraziare il padre eterno per essere usciti vivi da quell’incidente, si tende a ridurre il terribile evento accaduto, la morte di una ragazza di appena 22 anni, con frasi e termini fuori luogo, inopportune, che non sto a citare”, prosegue l’avvocato Nucci. “Non si tratta di diffamazione ma di mancato rispetto e di scarsa sensibilità che riguarda questi giovani ma probabilmente discende anche dalle famiglie”.

Forse non rendendosi nemmeno conto di chattare in un gruppo consultabile dai cari di Federica, gli amici si sono sentiti liberi di esprimere vicinanza, sostegno e solidarietà al ragazzo che guidava l’auto, con il risultato di sbilanciarsi dalla sua parte, rispetto al triste destino di Federica. La lettura dei messaggi non è stata gradita dai familiari della giovane. La sorella ha anche pubblicato un amaro post sui social, poi tolto, nel quale censurava le parole utilizzate nella conversazione whatsapp, come “boss” e “famoso”.

Un atteggiamento che se voleva essere di supporto al giovane conducente dell’auto, è stato percepito come fuori dalle righe e che non si dovrebbe tenere davanti alla perdita di una giovanissima vita in una circostanza del genere: vittima di una roulette russa stradale dove è capitato a lei ma poteva capitare ad altri. Con la stessa dignità e compostezza mantenuta fin qui, la famiglia Canneti non vuol certo divulgare rabbia, questo no, ma invitare ad una profonda riflessione che coinvolga adulti e figli.

C’è il rischio che una tragedia così si minimizzi in una pacca sulla spalla, anziché generare una profonda revisione di costumi, abitudini e comportamenti da assumere tanto più quando si ha un ruolo di responsabilità ad esempio al volante di una macchina con persone trasportate. Sull’incidente stradale del 7 ottobre - Federica deceduta sul colpo e sette feriti - la procura di Arezzo procede con le indagini e mercoledì 26 il pm Manuela Greco conferirà ad un consulente l’incarico di ricostruire con esattezza la dinamica e definire la velocità del mezzo uscito di strada.

L’andatura del veicolo nel centro abitato (limite 50 kmh dopo il rettilineo con limite 70), può incidere sulla formulazione del capo d’imputazione: l’“omicidio stradale” è aggravato qualora la velocità sia oltre il doppio del consentito, con pena minima, in caso di condanna, 5 anni e non 2. Ma la famiglia, che pur attende piena luce sull’accaduto e sulle responsabilità colpose, in questo momento chiede massimo rispetto per Federica che non c’è più e per chi da quella notte è nel dolore e la piange ininterrottamente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.