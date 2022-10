Arezzo, reddito di cittadinanza revocato a un senzatetto di Cortona: lui ricorre al giudice e vince, l'Inps ora deve versargli il sussidio

Luca Serafini 20 ottobre 2022 a

Il clochard di Camucia porta l’Inps in tribunale e vince la sfida sul reddito di cittadinanza: ha diritto a quel sussidio che gli era stato tolto. Una revoca ingiusta, stabilisce ora la sentenza del giudice del lavoro Giorgio Rispoli. E’ di ieri il pronunciamento a favore di Alessio Mannucci, 55 anni, romano, che ha scelto da qualche anno di vivere nella terra del padre, a Cortona.

Un’esistenza particolare, difficile, condizionata da una serie di vicende personali. Indigenza e dignità. Solidarietà, amicizie, servizi sociali. E appunto il Rdc come supporto economico. Un’ancora di salvataggio dopo periodi trascorsi arrangiandosi in qualche modo, con notti trascorse nei locali della stazione. Ma il 18 febbraio 2022 ecco che scatta la revoca: addio reddito di cittadinanza, con l’Inps che gli richiede indietro anche 9 mila euro percepiti nel periodo tra aprile 2019 e settembre 2020. Alessio non ci sta. In suo soccorso si adoperano gli avvocati Filippo Billi, Dimitri Gallorini (Studio Dieci, Bonacci, Sodi) e Tommaso Cristalli.

Il 14 luglio viene depositato il ricorso e incardinata la causa civile contro l’Istituto nazionale di previdenza sociale di Arezzo. Ieri l’udienza e il verdetto. Nello sviscerare il caso, il giudice Rispoli ha accertato “la sussistenza dei requisiti di legge” da parte del senzatetto richiedente Rdc e “l’illegittimità della revoca del beneficio così come motivata e disposta dall’Inps”.

A Mannucci si contestava di non aver dichiarato nella domanda amministrativa i suoi precedenti penali, in particolare di essere stato sottoposto a custodia cautelare. La sentenza, in base a quanto prodotto dai legali del 55enne, smonta questi aspetti: la custodia cautelare, in caso, risaliva al 2017 e si era esaurita prima della domanda del reddito, effettuata il 19 marzo 2019. E non risulta dal casellario giudiziale né dal certificato carichi pendenti.

Emerge piuttosto una esecuzione della pena (per una condanna) come misura alternativa alla detenzione, ma che nulla ha a che fare con la custodia cautelare. In più, si evidenzia, l’uomo “non ha commesso nessuno dei reati ostativi alla concessione del beneficio come previsto tassativamente” dal decreto legge sul Rdc.

Quindi, ad una attenta analisi della posizione di Mannucci, scandagliata la fedina penale e considerate le regole per percepire il reddito da parte delle fasce disagiate, il ricorso è stato accolto. Revoca annullata, cancellata la restituzione dei 9mila euro con “diritto a percepire la prestazione con decorrenza dalla data della domanda”. E condanna di Inps a pagare le spese di lite.

