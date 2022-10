Energia, acqua e rifiuti: nasce Multiutility Toscana. Alberto Ciolfi: "Ma Coingas e Arezzo cosa fanno?"

20 ottobre 2022 a

a

a

“E’ in costruzione una multiutility pubblica in Toscana: Coingas e Arezzo che fanno?” E’ la domanda che pone Alberto Ciolfi, ex presidente del cda di Estra fino al 2011, e il cui nome è legato alla prima fase di Coingas quando era società consortile operativa nel settore gas metano.

“Adesso che il Tar si è espresso sulla decadenza di Francesco Macrì dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione di Estra, è possibile affrontare la questione della costruzione di una Multiutiliy in Toscana? O ad Arezzo non se ne può parlare?” domanda Ciolfi toccando un tema tanto importante quanto assente dalla discussione.

“Quattro aziende pubbliche toscane di Servizi Pubblici Locali (Consiag, Publiservizi, Alia e Acqua Toscana) hanno avviato il confronto con i sindacati sul percorso di fusione che porterà alla nascita di Multiutility Toscana e che coinvolgerà entro dicembre circa 70 comuni delle provincie di Firenze, Prato, Pistoia e i comuni del Valdarno Aretino (ad eccezione di Bucine). Nei giorni scorsi si sono favorevolmente espresse le Amministrazioni Comunali di Firenze e Pistoia”.

Alberto Ciolfi nella sua riflessione a voce alta prosegue: “Energia, acqua, rifiuti sono più che mai strategici: la loro gestione è decisiva per economia, ambiente. E’ necessario garantire il controllo pubblico, ed in questa prospettiva anche l’eventuale quotazione in Borsa potrebbe offrire garanzie. La quotazione infatti, non deve inficiare la natura strategica pubblica della nuova società: è per ottenere finanziamenti dal mercato, altrimenti si dovrebbe caricare la Multiutility di un debito in partenza che rallenterebbe tutta la sua strategia industriale”.

Ed eccoci al punto: “Una holding di servizi idrici, energetici e rifiuti che vede l’assenza e la marginalizzazione di Arezzo e, in particolare, di Coingas. Al di là del giudizio che si può dare a questa operazione di aggregazione di aziende pubbliche toscane, l’unica cosa che non ci possiamo permettere è esserne indifferenti e assenti. Sorgono infatti alcune domande: quali conseguenze in Estra? Perché a questo processo Coingas non partecipa? Non è stata interpellata?”

Secondo Ciolfi “appare subito evidente, anche ai non addetti ai lavori, che il controllo di Estra, attualmente svolto dal maggior azionista Consiag di Prato, passerà direttamente, senza colpo ferire, alla holding Multiutility Toscana. Questo è essenzialmente il motivo della mancata presenza di Coingas (e quindi del Comune di Arezzo, che ne è il maggior azionista), cioè la sua inutilità ad essere co-protagonista del processo di aggregazione. Il ruolo di Arezzo e degli altri comuni soci di Coingas già adesso marginale in Estra, in un prossimo futuro appare quindi vieppiù irrilevante”.

Poi Ciolfi tocca la questione dell’approvvigionamento di metano, ricordando i tempi dell’impianto di stoccaggio presso la sede Coingas di Via Igino Cocchi “che potrebbe tornare utile”. E, preoccupato, conclude: “In queste settimane, alcune aziende aretine hanno dovuto cambiare fornitore del gas metano perché i prezzi prospettati da Estra per l’autunno-inverno 2022-23 sono sensibilmente più cari rispetto ad altri competitori e pare che l’azienda di vendita non sia in grado di garantire le quantità necessarie ai propri clienti, soprattutto industriali. Aziende pubbliche come Coingas sono anche “di pubblica utilità”, proprio perché utili al benessere della cittadinanza e delle imprese. Se non lo sono più, forse è meglio, con coraggio, operare per lo scioglimento”.

L.S.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.