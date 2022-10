Arezzo, scattata la raccolta fondi per salvare il cinema Eden

20 ottobre 2022 a

Ha preso il via la campagna di raccolta fondi per mantenere aperte le porte del cinema Eden di Arezzo. L'iniziativa promossa da Officine della Cultura, dal titolo “Non ci resta che piangere”, si concluderà a fine febbraio e si pone l’obiettivo di raccogliere 40 mila euro destinati al sostegno dei costi relativi ad affitto, utenze e personale. L’incremento dei costi per le utenze e la manutenzione del 71,50% e il decremento degli incassi del 58% degli ultimi otto mesi, in un parallelo con il 2019, fanno sì infatti che la situazione economica del cinema Eden sia insostenibile. Una crisi emersa nel post pandemia – vissuta da molti piccoli cinema del nostro Paese - legata a innumerevoli fattori tra i quali, in modo preponderante, al mancato ritorno in sala del pubblico dopo la lunga chiusura obbligatoria delle sale cinematografiche. “Salvare il cinema Eden” spiegano gli organizzatori dell’iniziativa, “è dunque possibile attraverso il crowdfunding promosso sul sito www.produzionidalbasso.com, con una donazione libera ma anche aderendo a una delle ricompense proposte dalla campagna, tra le quali la Tessera Eden per un 2023 di ingressi scontati al cinema”. Massimo Ferri, presidente di Officine della Cultura, invita a dare il proprio contributo: “Da quando abbiamo comunicato l’attuale difficoltà economica dell’Eden sono in tanti ad averci chiamato per esprimere il proprio sostegno, non solo da amanti del cinema ma da cittadini. Ora quel sostegno può farsi concreto”.



