Muore nell'incidente con la moto ad Anghiari, la vittima aveva 62 anni. Sorpasso fatale

Schianto mortale ad Anghiari: deceduto un centauro di 62 anni residente in zona, originario della provincia di Foggia. La vittima si chiamava Francesco Palermino, classe 1960, ed era in sella alla propria moto – una Suzuki GSX 600 – quando nell’affrontare un sorpasso di tre macchine è andato a urtare violentemente contro una vettura che stava uscendo da una strada laterale. E' successo in zona Valdegatti, alle 18 di oggi giovedì 20 ottobre, nei pressi di Sorci.

L’impatto, violento, è stato fatale: il 62enne anghiarese, pensionato, è morto sul colpo, mentre la moto è volata sulla scarpata ad una decina di metri. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato tutte le manovre di rianimazione, seppure ne hanno potuto solamente costatare il decesso.

Ai carabinieri della locale Stazione – insieme ai colleghi della Compagnia di Sansepolcro – sono stati affidati i rilievi di legge e la regolamentazione del traffico, deviato poi lungo la vecchia statale e rientro nella località di San Leo. Da quello che fanno sapere i militari dell’Arma, il sorpasso sarebbe stato compiuto in un tratto di strada che presenta una striscia continua.

Palermino era appena uscito dalla semicurva per impegnare la salita e affrontare il sorpasso delle tre macchine verso Sansepolcro. Da un lato, però, stava per immettersi una Fiat Panda: lì lo schianto, nella parte posteriore-laterale del mezzo. Difficoltoso anche il recupero della Suzuki, riuscito solamente attorno alle 20. Il corpo del 62enne è stato recuperato e trasferito dall’agenzia funebre all’obitorio dell’ospedale della Valtiberina.

