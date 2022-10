Arezzo, Comanducci si costruisce dispositivo per controllare consumi h24 nell'hotel e risparmiare

Alessandro Bindi 21 ottobre 2022 a

Ossessione caro energia. Prezzi delle bollette impazziti. Marcello Comanducci come nonna Pierina punta gli occhi sul contatore per risparmiare sui consumi. Gli imprenditori ogni giorno temono per la loro attività a rischio per colpa dei costi crescenti. E l'ex assessore alle attività produttive del Comune di Arezzo, apprezzato albergatore in terza generazione, per monitorare h-24 l'avanzamento del contatore del gas ha costruito una rudimentale ma pratica e tecnologica strumentazione per monitorare il consumo del centralissimo albergo di famiglia.

L'Hotel Continentale di piazza Guido Monaco come le strutture dei colleghi hanno visto lievitare del 500% i costi legati a luce e gas. “Un andamento insostenibile” commenta Comanducci “che ha visto aumentare la bolletta del gas del 502 % e della luce del 540 %. Un trend che è destinato a crescere e che ci preoccupa per il quale ogni giorno il pensiero va a come tentare di ridurre gli aumenti”.

Bollette alla mano Comanducci ha visto passare in un mese la bolletta del gas da 790 euro a 4.800 e quella della luce da 4.300 euro a 27.800 euro ad agosto. “Una spesa lievitata, ad agosto, a 33 mila euro in totale rispetto ai 5 mila che eravamo abituati a pagare. La situazione inoltre peggiora di mese in mese. A settembre la luce è arrivata a 37 mila. È chiaro che di questo passo andiamo verso la chiusura”.

C'è poi lo spettro dell'inverno e di quello che potrà accadere a dicembre. È per questo che Comanducci sta tentando di limitare i consumi tenendo ben aperti e fissi gli occhi sul contatore che continua a girare. Stanco di dover fare la spola tra l'ufficio e lo scantinato, si è ingegnato e, utilizzando un tutor e un po' di creatività, ha costruito un sistema che gli permette di realizzare grafici e analizzare l'andamento dei consumi dell'albergo nella speranza di poter intervenire prima che sia troppo tardi.

“Visto che ultimamente guardavo più il contatore del gas che le serie tv su Netflix” spiega Comanducci cercando di scherzare “ho deciso di costruire un sistema che mi fornisse i consumi ogni 30 minuti in automatico senza per forza andare di continuo a guardare il contatore come faceva la mi nonna Pierina negli anni Settanta”.

L'hotel Continentale è infatti stato costruito da nonni; una famiglia di contadini che, con un pizzico di intuizione e coraggio, unito ai sacrifici di una vita e ad una scrupolosa attenzione ai risparmi ha visto nascere e crescere la struttura.

“Da giovane prendevo in giro mia nonna quando ogni sera” ricorda Comanducci “faceva il giro di tutte le stanze per spegnere le lampadine. In queste settimane mi sto comportando come mia nonna. Purtroppo siamo tornati indietro di 50 anni”. Agli insegnamenti di nonna Pierina, il nipote adesso ha unito la creatività e la tecnologia. “Tenere sotto controllo i consumi con un contatore 'analogico' non era per niente facile” spiega Comanducci.

In soccorso è arrivato il web. “Per fortuna la rete è sempre piena di spunti interessanti, quindi ho comprato una piccola schedina con fotocamera integrata e ho installato a bordo un sistema che grazie all'intelligenza artificiale scatta una foto, riconosce i numeri e invia tutto via wifi ad un altro piccolo computer che memorizza i consumi in un database e mi genera vari grafici”. E c'è soddisfazione per aver creato un sistema utile a tenere bassi non solo i consumi ma anche l'ansia che sta travolgendo gli imprenditori, con la testa impegnata, giorno e notte, su quanto sarà l'ammontare della prossima bolletta.

“Ora finalmente” dice Comanducci “posso fare test di risparmio energetico seriamente, ricevere alert se ci sono dei picchi strani e la bolletta del mese successivo fa meno l'effetto 'carramba che sorpresa' anche se resta l'effetto caro bolletta”. E sono tante le persone che hanno contattato l'albergatore per chiedere consigli su come poter installare il sistema a casa e nella loro attività. Il caro energia è un fattore che sta preoccupando aziende e famiglie. “Di questo passo ci si ammala” chiosa Comanducci “non possiamo continuare a lavorare senza sapere, se non a posteriori, come sarà la bolletta. Se non cala il costo dell'energia sarà impossibile salvare le nostre aziende”.



