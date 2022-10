Arezzo, comitato per la Sr 71 più sicura chiede controlli mobili di notte sui rettilinei. Incontro con il Prefetto

Sara Polvani 21 ottobre 2022 a

a

a

Mettere in sicurezza la Strada regionale 71. Questa la richiesta del Comitato Sr71+sicura, il cui presidente Gian Carlo Faralli sarà ricevuto stamani dal Prefetto di Arezzo Maddalena De Luca, proprio riguardo alla sicurezza della strada.

“Qui il problema non è solo di Vitiano, trattiamo la Sr 71 nella sua interezza”, spiega Faralli che mercoledì scorso ha presieduto l’assemblea organizzata proprio a Vitiano dallo stesso Comitato, durante la quale sono intervenuti l’assessore alla viabilità del Comune di Arezzo, Alessandro Casi, i capigruppo dell’opposizione, come Marco Donati di Scelgo Arezzo, e che ha visto tanta partecipazione dei cittadini anche sull’onda dell’emotività del momento, dopo l’incidente stradale in cui proprio a Vitiano ha perso la vita una giovane ragazza castiglionese.

“Al Prefetto diremo tutte le criticità che ci comunicano i cittadini e gli utenti della nostra pagina web. E poi chiederemo un controllo mobile di velocità con una pattuglia di notte nei rettilinei. Noi non vogliamo gli autovelox, preciso, ma il controllo in determinati momenti e punti della strada, ci vuole il sistema di controllo telelaser della pattuglia mobile. Le criticità maggiori sono nel tratto adiacente sia prima che dopo Arezzo. Bisogna limitare la velocita nei rettilinei, è quello il problema. Qui bisogna agire. Riporterò le criticità e le nostre progettualità”.

“Ci stiamo relazionando da mesi con l’assessore Alessandro Casi, che asseconderà il nostro progetto sulla installazione di pannelli informativi luminosi nella Sr 71”, aggiunge Faralli, “il primo sarà installato a breve nella rotatoria di Rigutino in direzione sud. Gli utenti saranno avvisati in tempo reale sulle criticità meteo, incolonnamenti, strada chiusa, così da poter deviare per Ristradelle. Se l’esperimento funziona sarà posto anche alla rotatoria di Olmo in direzione sud. È il primo passo della progettualità a breve termine. È allo studio inoltre, abbiamo già fatto richiesta, delle aree di sosta per i mezzi pubblici intesi non solo gli autobus di linea ma anche quelli della nettezza urbana. È stato anche richiesto dai cittadini se è possibile spostare gli orari della nettezza, che nella mattina presto sarebbero i migliori. Sono quelle piccole cose che potrebbero contribuire allo snellimento del traffico. Per le progettualità a medio-lungo termine ci stiamo informando per la metropolitana a cielo aperto, che sarebbe un costo anche limitato e siamo convinti che potrebbe alleggerire il traffico dei pendolari. Abbiamo anche pensato, su suggerimento di qualche ex amministratore, di far fare uno studio di flusso del traffico della Valdichiana. Prima di fare investimenti avere dei dati sarebbe interessante”.

Federica morta nell'incidente stradale, la famiglia della 22enne: "Rispettate il nostro dolore sui social"

“Quello che ci hanno chiesto”, conclude Gian Carlo Faralli, “è un tavolo congiunto con amministratori locali interessati, Provincia, Regione per pianificare una progettualità. Bisogna coordinare in modo congiunto l’intervento sulla Sr 71”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.