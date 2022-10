Baby gang di Arezzo, Cassazione decide sul trapper Montana. Il difensore: no a esagerazioni. Altri 16 ragazzi coinvolti: inchiesta chiusa.

Luca Serafini 21 ottobre 2022 a

“Baby gang? Andiamoci piano. E’ una esagerazione. Piuttosto chiassate di provincia, nulla comunque a che vedere con quello che capita ad esempio a Milano. Invece c’è il rischio che ad Arezzo ci sia un auto convincimento su questi fatti, ed è per questo che ci siamo rivolti alla Cassazione”. A parlare così è l’avvocato Alberto Maraschi di Lodi, difensore di Walid Rakia, il giovane chiamato “Montana” e ritenuto dagli inquirenti il capo del gruppo di ragazzi qualificato dall’autorità giudiziaria come associazione a delinquere. Il trapper Montana (nome mutuato dal film Scarface) fu arrestato a marzo, accusato per una serie di rapine e prepotenze avvenute in città nel corso del 2021: episodi per i quali sono coinvolti 16 giovanissimi, che non avevano compiuto i 18 anni, arrestati a maggio.

Di Walid si occupa il tribunale ordinario di Arezzo, essendo maggiorenne, mentre per il numeroso gruppo di proseliti il Tribunale dei Minorenni di Firenze ha chiuso le indagini chiedendone il processo. Del leader della banda si occuperà martedì la Suprema Corte che deve rispondere all’istanza sollevata dall’avvocato Maraschi: non processare Montana ad Arezzo per “incompatibilità”. Come se in ambito aretino ci fosse ormai un convincimento diffuso, un pregiudizio, sulla qualificazione dei reati e sulle effettive responsabilità del presunto “boss”.

Il legale lombardo non vuol mettere certo in dubbio equilibrio, imparzialità e autorevolezza dei magistrati aretini ma, a sentirlo, parla di un ambiente che ai vari livelli sarebbe già arrivato a conclusioni non aderenti alla realtà. Con il rischio, sostiene Maraschi, di rappresentare una situazione penale “più grave di quanto è” tenendo anche conto della giovane età delle persone coinvolte e di vicende ancora da decifrare. Questioni giuridiche e di merito saranno comunque discusse nell’udienza del 25 ottobre a Roma.

Da parte sua il giudice delle indagini preliminari di Arezzo, Stefano Cascone, attende la decisione della Cassazione per procedere con l’udienza preliminare. Ma mentre il difensore di Montana invita ad andarci piano con la definizione di baby gang, e consentire alla giustizia di arrivare ad una ponderata e serena conclusione, ciò che scrive il pubblico ministero del Tribunale dei Minori, Filippo Focardi, nella sua richiesta di rinvio a giudizio dei 16 minorenni, è il racconto di mesi di paura vissuti in città.

Rapine di cellulari e di modesti importi di denaro, anche 5 euro, spaccio, per il gusto della prepotenza; coltelli, minacce, aggressioni. Un sistematico esercizio di violenza “per imporre il dominio territoriale della famiglia Montana nel centro di Arezzo mediante atti di natura aggressiva e predatoria”. Ragazzi schiaffeggiati e presi a calci, intimiditi con tirapugni e lame, derubati delle loro cose, spaventati, accerchiati, umiliati. Reazioni violente anche contro la polizia il giorno che il capo fu arrestato in seguito ad un episodio.

I territori di Piazza Sant’Agostino, Guido Monaco, zona Duomo, il Prato, ma anche Lucignano, interpretati come un perimetro entro il quale dettare legge. Gerarchie interne, possibilità di scalare nella piramide del potere della gang. Fatti gravi. Chiamati in causa con profili diversi 16 giovani (2003, 2004, 2005). Otto sono nati ad Arezzo, uno a Treviso, uno in Romania, uno in Etiopia, due in Tunisia, tre in Marocco. Per descrivere i capi d’imputazione il pm ha dovuto usare tutte le lettere dell’alfabeto dalla a alla y, manca solo la z.

Gli avvocati impegnati per la difesa dei giovani sono Giulio Frosini, Massimiliano Dei, Silvia Gori, Eleonora Barbini, Edoardo Stoppa, Nicola Detti, Cristina Parnetti, Gabriele Tofi, Simona Donnini, Maria Fiorella Bennati, Fabio Andreucci, Tommaso Ceccarini.

Walid, il presunto capo, dopo un periodo ai domiciliari ora è in carcere a Cremona.

