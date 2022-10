Medioetruria, 5.600 firme per la stazione. Il Comitato chiede di incontrare i vertici delle Regioni Toscana e Umbria

Marco Antonucci 21 ottobre 2022 a

Il luogo migliore dove realizzare Medioetruria è Rigutino. All’indomani della firma del protocollo d’intesa tra Ministero delle Infrastrutture, Regioni Toscana e Umbria e Rfi che indica in sei mesi il tempo per arrivare a individuare la localizzazione per il nuovo scalo lungo la ferrovia Firenze-Roma, il Comitato Stazione alta velocità Arezzo ribadisce che la scelta più giusta è appunto quella di Rigutino, dove le due linee, lenta e direttissima, corrono parallele a poche decine di metri di distanza. “Il bacino elettorale non deve essere scambiato con il bacino d’utenza”, punge il presidente Matteo Galli ricordando i dati dello studio, commissionato dal Comitato, ed elaborato dall’ingegner Andrea Spinosa per CityRailways. Per Galli, che di mestiere fa l’ingegnere, i numeri parlano chiaro a favore della soluzione alle porte di Arezzo. E non quella di Terrarossa, ma quella più spostata a sud, capace di rispondere al meglio alle domande che la realizzazione di una simile infrastruttura necessariamente pone. D’altronde se da qualche mese a questa parte la questione stazione alta velocità è tornata al centro del dibattito politico e istituzionale molto merito va proprio all’impegno di Galli e degli altri volontari che hanno dato vita a una raccolta firme e a una campagna di sensibilizzazione interamente rivolta a sollecitare la costruzione di una stazione dell’alta velocità che possa servire i territori di Arezzo, Siena e dell’Umbria. La petizione viaggia verso quota 5.600 adesioni (mercoledì erano 5.524 quelle raccolte attraverso la piattaforma social change.org) e Galli e il segretario del Comitato, Domenico Alberti, hanno già chiesto di incontrare di nuovo l’assessore regionale ai trasporti della Toscana Stefano Baccelli. Sono tornati ancora una volta a bussare anche alla porta della Regione Umbria, chiedendo di presentare la campagna del Comitato alla presidente Tesei e all’assessore Melasecche che, fino ad oggi, non hanno risposto alla richiesta di un incontro recapitata dal Comitato aretino. Galli non ha dubbi: “La decisione si deve basare sui dati e questi parlano chiaramente in favore di Rigutino. Parliamo del bacino d’utenza: le differenze sui numeri dei possibili passeggeri sono troppo rilevanti per essere ignorate. Non dimentichiamo poi, che questa soluzione permetterebbe un maggiore utilizzo delle storiche stazioni che si trovano lungo la linea lenta che, altrimenti, correrebbero il rischio di essere tagliate fuori e finire nell’abbandono. E non parlo solo di Camucia o Castiglion Fiorentino, ma anche delle stazioni della vicina Umbria”. Per Galli e il Comitato parlano chiaro “non solo gli aspetti tecnici, ma anche quelli sociali ed economici”.

Le altre ipotesi di localizzazione sono quelle di Creti-Farneta, nel Cortonese, e di Montallese-Tre Berte nel Senese. “Grazie all’istituzione del tavolo” ha spiegato il ministro Enrico Giovannini dopo la firma del protocollo, “vogliamo individuare, con un metodo rigoroso e condiviso, la soluzione più adatta sul piano dell’interesse generale”. Per il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, “il lavoro che si prospetta è di natura tecnica per valutare pro e contro delle possibili soluzioni ove si può prevedere la stazione fra l’alta valle dell’Arno e la Valdichiana, gli approfondimenti tecnici metteranno in condizione la politica di individuare la collocazione della stazione e le interconnessioni con la viabilità stradale e ferroviaria”. Il tavolo tecnico dovrà presentare le sue conclusioni entro sei mesi dalla firma del protocollo (sottoscritto pochi giorni fa, il 18 ottobre), a meno di un’intesa tra le parti per prorogare la sua attività. Il Comitato, nel frattempo, andrà avanti con la sua raccolta firme.

