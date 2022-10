Arezzo, arrivano i parcheggi riservati per il pronto soccorso veterinario

21 ottobre 2022 a

Per ora sono solo cinque, ma il loro numero è destinato ad aumentare. Sono i parcheggi riservati alla sosta degli utenti del pronto soccorso veterinario, spazi di “cortesia” dove, per trenta minuti, potrà lasciare la propria auto chi deve rivolgersi al veterinario per far curare o visitare il proprio animale. Una recente delibera della giunta Ghinelli ha stilato una prima mappa di questi spazi che verranno attivati in via Benvenuti, via Isonzo, via Chiarini, via Ristoro e lungo il viale Giotto. Cinque posti auto individuati in prossimità di altrettante cliniche veterinarie o pronto soccorso animali che si trovano in zone urbane e sono sprovvisti di parcheggi privati. “Successivamente” si legge nella delibera, “si ritiene di incrementare il numero in base alle esigenze legate alle cliniche veterinarie e pronto soccorso animali”.

Parcheggi di cortesia: così si chiamano, visto che non possono essere soggetti a controlli e tantomeno a multe per chi non rispetta le regole. Fondamentali saranno la buona educazione e la correttezza civica degli utenti: starà a loro infatti osservare la regola della sosta massima di trenta minuti, lasciando così il posto auto libero a quanti devono raggiungere lo stesso veterinario. “Ci si affida esclusivamente alla sensibilità dei cittadini” è l’esplicito richiamo che fa anche la giunta nel testo della delibera che, tra le sue motivazioni, ricorda che “la difficoltà nel reperire parcheggi può causare ritardi negli interventi e rischi per la salute degli animali da soccorrere o curare”. Questi primi cinque parcheggi riservati dovranno essere previsti negli stalli gratuiti e saranno contraddistinti da una segnaletica che li renderà riconoscibili. In questa fase sperimentale saranno dunque cinque e, come detto, sono da intendersi parcheggi di cortesia, “pertanto non sarà possibile effettuare nessun controllo né elevare nessuna sanzione ai sensi del Codice della strada”.

