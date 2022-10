Arezzo, il comitato per la sicurezza della 71 al prefetto: "Aumentare i controlli notturni"

Sara Polvani 22 ottobre 2022 a

Ricevuti dal prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca, i rappresentanti del Comitato Sr71+sicura. Nel corso dell’incontro è stata affrontata la questione della pericolosità della Strada regionale n. 71, anche in relazione all’ultimo tragico incidente verificatosi nel tratto che attraversa questa arteria. Il prefetto, dopo aver ascoltato le proposte avanzate dal comitato, volte ad aumentare la sicurezza e la promozione di una più incisiva educazione stradale, ha espresso apprezzamento per tali iniziative, sottolineando come ogni strada può diventare molto pericolosa se non si adottano comportamenti di guida improntati alla prudenza ed al rispetto delle norme del codice della strada.

“Il tema affrontato”, ha poi evidenziato il prefetto, “è al centro dell’azione della Prefettura, in quanto la sicurezza delle persone nella circolazione stradale rientra tra le finalità primarie perseguite dallo Stato, così come scritto nello stesso codice della strada”.

Da parte del presidente del Comitato Sr71+sicura, che ad oggi conta circa 500 iscritti, Gian Carlo Faralli, è stata ribadita la volontà di coinvolgere tutte le istituzioni interessate intorno ad un tavolo di lavoro che stabilisca con precisione le cose da fare per rendere più sicura la Sr 71.

“L’incontro con il prefetto è stato positivo, cordiale. Ci ha ascoltato e ne sono uscito molto soddisfatto”, commenta Faralli. “Ci ha ringraziato per il lavoro profuso e per quello di mediazione fra il cittadino, le istituzioni e gli addetti ai lavori. Le nostre prossime azioni sono sempre subordinate dagli sviluppi che ci saranno. Noi facciamo le proposte, poi non siamo noi a doverle evadere e risolvere. Il compito è quello di sollecitare e sensibilizzare. Relativamente presto saranno installati pannelli informativi luminosi alla rotatoria di Rigutino ed è già un primo passo”. “Stiamo lavorando - prosegue Faralli - per le aree di sosta. Poi mi sono raccomandato al prefetto, nei limiti del possibile, di incrementare i controlli mobili notturni delle pattuglie nei punti più critici. Il Comitato si fa promotore, suggeritore e anche portavoce di certe lamentele e proposte da parte dei cittadini. Le criticità maggiori sono nei rettilinei appena fuori i centri abitati, dove le auto sfrecciano”. “Cosa può fare un comitato? E’ nato per mettere in sicurezza la Sr 71”, ribadisce Faralli. “e per segnalare le criticità. Noi ci focalizziamo sulle cose attuabili al momento, su quello che si può fare in tempi brevi. Poi alle opere devono pensarci la politica e gli amministratori. Da quanto tempo si sente parlare di una variante? A noi sta a cuore la riqualificazione della ferrovia già esistente, delle piccole stazioni. La metropolitana a cielo aperto. Bisogna togliere un po’ di traffico dalla Sr 71 e riportarlo su rotaia per il traffico pendolare. Prossimamente, e su questo ci supporta l’assessore alla viabilità del Comune di Arezzo, Alessandro Casi, organizzeremo un tavolo di lavoro congiunto con gli amministratori. Sono otto i Comuni interessati nel tratto aretino della Sr 71. Ovviamente a quel tavolo dovranno sedersi anche i rappresentanti dei gestori Autolinee Toscane e Sei Toscana”.

“Anche il prefetto”, conclude Gian Carlo Faralli, “cercherà, da parte sua, di sensibilizzare in maniera molto più incisiva gli amministratori e tutti gli organi competenti. È stata molto chiara ed esaustiva. Siamo rimasti soddisfatti di questo incontro. Fino ad ora abbiamo dato prova che quello che è stato fatto non è andato perduto. Qualcosa si è mosso. La strada è un bene comune: quello che si fa, si fa per tutti”.



