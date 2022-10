Arezzo, negozi di intimo: firma del contratto e riapertura

Alessandro Bindi 22 ottobre 2022 a

Su le saracinesche dell'intimo. Sei negozi si preparano a riaprire dopo cinque mesi di stop. Per le 27 lavoratrici è iniziato il countdown. Le ragazze dell'intimo esultano dopo la firma del contratto avvenuta ieri, con la quale è stata sancita la fine dell'odissea lavorativa iniziata a maggio. “Siamo felicissime di tornare al lavoro. La fine di un incubo” annunciano all'unisono le donne lavoratrici rimaste a casa, dall'oggi al domani, a seguito della vicenda che ha coinvolto l'imprenditore Giorgio Venturini. C'è entusiasmo e voglia di riprendere in mano la vita lavorativa per Sabrina, Giulia, Michela, Stefania, Ermetilda, Elona, Agostina, Marianna, Giulia, Federica, Vanessa, Jessica, Daniela, Simona, Nicole, Gaia, Sara, Giovanna, Nara, Anna Maria, Daysi, Giulia, Martina, Federica, Paola, Alessandra e Letizia. Salgono quindi a 27 le lavoratrici che torneranno al lavoro. Tra loro c'è anche Giovanna, la storica dipendente, alle soglie della pensione che è stata riassunta scongiurando il rischio di rimanere a casa a seguito delle dimissioni presentate a pochi mesi dal pensionamento. Per tutte loro adesso il futuro si prospetta più roseo. Già la prossima settimana le ragazze cominceranno a varcare la soglia dei negozi per iniziare ad allestire la merce e le vetrine. “Stiamo aspettando solo che l'azienda ci comunichi gli orari per il rientro”. Concluse le vicissitudini adesso, come detto, inizia infatti la fase dell'allestimento che sarà rapida e incisiva. E la riapertura? Ancora non c’è una data ufficiale. Ma quello che è certo è che il team al femminile dei negozi di Intimissimi e Tezenis è pronto ad accogliere l'affezionata clientela che da mesi attende di poter fare shopping tra gli scaffali di biancheria intima. “C'è entusiasmo e voglia di tornare a lavorare” commenta una lavoratrice facendosi portavoce di un sentimento comune. “Ci siamo scambiati una infinità di messaggi ed è stata una giornata indimenticabile. Mi tremava la mano quando ho firmato il contratto come se fossi una ragazzina al primo lavoro”. C'è la consapevolezza nel riconoscere valore a un pezzo di carta senza il quale si fa fatica a tirare avanti la famiglia. Le settimane scorse le lavoratrici, con un'età anagrafica che spazia da 20 a 66 anni, avevano raccontato al Corriere di Arezzo le difficoltà che hanno dovuto affrontare, in questi mesi, per far fede alle bollette, alla spesa, e alle rate del mutuo dopo che si sono trovate a casa senza nessun ammortizzatore sociale. “La fine di un incubo” ribattono nel giorno della firma del contratto che restituisce anche la dignità oltre che al posto di lavoro. Attesa quindi di dare il benvenuto ai negozi dell'intimo. In Corso Italia riapriranno quindi Calzedonia, Tezenis, Intimissimi Uomo e Intimissimi Donna. A riaccendersi saranno anche le vetrine di due negozi - Intimissimi e Calzedonia - all'interno della galleria commerciale Setteponti lungo il raccordo in viale Amendola. E tra le aretine è già partita la corsa alla lingerie.



