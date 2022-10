Arezzo, arrestato gambiano che continuava a spacciare droga a Campo di Marte: già condannato non poteva stare in città

22 ottobre 2022 a

Ad Arezzo non poteva stare, per ripetuti episodi di spaccio di droga e mancato rispetto delle regole, invece un giovane originario del Gambia continuava imperterrito a stare in città e a smerciare stupefacente. La sua postazione era nei giardini di Campo di Marte.

In seguito alla sistematica violazione del divieto di dimora ad Arezzo e in tutta la provincia, ed al protrarsi dell'attività delittuosa, è scattata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Arezzo. Il 23enne è stato destinatario del provvedimento proprio come aggravamento della misura che già aveva, essendo stato sorpreso più volte in città.

I Carabinieri della Stazione di Arezzo lo hanno sorpreso ieri, venerdì 21 ottobre, proprio a Campo di Marte mentre stava cedendo una dose di sostanza stupefacente ad un cliente. Alla vista dei militari l’indagato ha provato a fuggire ma è stato raggiunto dai militari. Da qui ne è scaturita una breve colluttazione nel corso della quale un carabiniere è rimasto lievemente ferito ad una mano.

Prontamente immobilizzato è stato portato in caserma e poi presso il carcere di Arezzo. A seguito di tali fatti è stato quindi tratto in arresto in flagranza anche per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Con sé aveva alcune dosi già confezionate di cocaina ed hashish pronte alla vendita. Il cittadino straniero era stato arrestato il 14 ottobre per spaccio e condannato alla pena di nove mesi di reclusione olre ad aver collezionato svariate segnalazioni all’Autorita’ Giudiziaria nei mesi precedenti.

