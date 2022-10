Arezzo, torna dopo tre anni il Mercato delle Pulci: 600 banchi al Centro Affari

Francesca Muzzi 23 ottobre 2022 a

Non si aspettava o forse sì, tre anni dopo l’ultima edizione, questa grandissima partecipazione. E invece Silvia Ciarpaglini, organizzatrice del Mercato delle Pulci, si è dovuta ricredere. O forse, in cuor suo, a quel mercatino rimasto fermo per colpa del Covid, ci ha sempre creduto che riprendesse come se quella pausa non ci fosse mai stata. Così oggi al Centro Affari collezionisti, amanti del vintage o semplici svuota soffitte si ritroveranno per il primo appuntamento dopo il Covid. C’è il Mercato delle Pulci e i banchi che saranno allestiti dalle prime luci del giorno, saranno 600. “E ad alcuni abbiamo dovuto dire no - dice Silvia - perché con le nuove regole anti Covid, occorre maggiore distanza tra un banco e l’altro”. Sarebbero dovuti essere 700 ma appunto le regole Covid non lo hanno permesso e così si è formata una lunga lista di attesa e qualcuno in cuor suo, avrebbe anche sperato alla rinuncia dell’altro per potere tornare a vendere. Ciarpaglini li chiama: “Commercianti per un giorno” e arrivano da ogni parte d’Italia. “All’inizio, quando abbiamo deciso di riprendere questa tradizione - dice - c’era ovviamente una grande, grandissima incognita. La ripresa, dopo tre anni, non sarebbe stata semplice. Invece non appena abbiamo messo la data e il luogo, ecco che la gente ha cominciato a prenotarsi”. E il monte di partecipanti è cresciuto e oggi in totale saranno seicento. Quando Silvia rientrò per la prima volta al centro affari mise una foto nel suo profilo social nella quale si chiedeva: “Ma è così grande?”. E tutta quella grandezza, in men che non si dica, è stata occupata. “C’è una grande, grandissima partecipazione collettiva - dice - La gente ha voglia di ritrovarsi e di stare insieme, tanto che qualcuno ha allestito i banchi insieme ad altri. Penso che sia un bel momento per tutti noi. Finalmente si riparte”. In realtà il Mercatino delle Pulci era ripartito insieme alla manifestazione Saione Mob che c’era stata in questa tarda primavera. Anche allora tantissima gente aveva partecipato per ridare vita al quartiere più multicolore della città. Sono passati anni da quanto Silvia Ciarpaglini ebbe l’idea di inventare a Campo di Marte un mercatino che ben presto si allargò. Poi il trasferimento a Monte San Savino - a proposito prossimo appuntamento l’11 dicembre - e dopo tre anni il ritorno anche ad Arezzo al Centro Affari. Tra le belle notizie anche quella delle temperature: “Per fortuna non si accendono ancora i riscaldamenti, altrimenti ci sarebbe costato un occhio”. L’ingresso infatti, almeno per questa edizione, sarà gratuito e occhio alle modifiche al traffico. <TB>Dalle 8 alle 20, divieto di sosta in via A. Fleming ed in entrambi i lati nel tratto compreso tra via L. Spallanzani e via G. Ferraris; in entrambi i lati del tratto compreso tra il sottopasso ed il civico 69, dove, comunque, la sosta può essere consentita se effettuata fuori carreggiata. Sono istituiti il divieto di fermata dei veicoli in via G. Salvemini sulle corsie che immettono nella rampa e sulla rampa di via A. Fleming, e il senso unico di circolazione, in via A. Fleming, e in via G. B. Morgagni, in direzione via Guglielmo degli Ubertini - via L. Spallanzani.



