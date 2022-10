Badia Tedalda-Città di Castello: odissea degli studenti per raggiungere la scuola

Francesca Muzzi 23 ottobre 2022 a

Un’odissea per arrivare puntuali a scuola. E’ quella di sei studenti che ogni mattina partono da Badia Tedalda per raggiungere l’Itis di Città di Castello. Poco meno di 50 chilometri, ma puntualmente - non come l’autobus - ci sono ritardi che fanno perdere loro la coincidenza a Sansepolcro. Marica è la mamma di uno di questi ragazzi che dopo le scuole medie ha deciso di iscriversi all’istituto di Città di Castello. Vivere in un posto di montagna, come Badia Tedalda, ha i suoi vantaggi, ma anche svantaggi, come i collegamenti che non sono sempre al massimo e che richiedono tanti sacrifici da parte delle famiglie e degli stessi studenti. “La mattina i ragazzi per raggiungere Città di Castello - racconta - dovrebbero partire, secondo l’orario del pullman di Autolinee Toscane, alle 7.02. Purtroppo però l’autobus non è mai puntuale. E spesso la partenza è alle 7.12. Ora alcuni autisti riescono a recuperare per la strada, altri no. E così, quasi sistematicamente i nostri ragazzi perdono la coincidenza da Sansepolcro a Città di Castello”. Nella cittadina biturgense, infatti, arrivano quando questa è già partita. “L’ultima coincidenza c’è alle 7.49, ma loro sono a Sansepolcro quasi alle 8 - prosegue Marica - e fatto sta che sono costretti a prendere quella dopo ancora. Con il risultato che se devono entrare a scuola alle 8.10, arrivano sempre tra le 8.35 e le 9.10. E perdono la prima ora di lezione”. Una situazione che, dall’inizio dell’anno, non ha trovato ancora una soluzione. “Abbiamo scritto non so quante mail ad Autolinee Toscane, perché faccia qualcosa. Se fosse possibile che l’autobus da Badia Tedalda possa partire puntuale. Lo stesso ho fatto anche con la compagnia umbra Bus Italia che però mi hanno risposto che oltre cinque minuti di attesa non possono tollerare, perché altrimenti farebbero ritardare chi prende quell’autobus. Insomma, chiediamo solo che qualcuno ci possa dare una mano affinché i nostri ragazzi possano arrivare puntuali a scuola”. E in tutto questo, c’è anche un conto alquanto salato da pagare. L’abbonamento attuale. “Paghiamo in totale - dice Marica - 800 euro che sono la somma di tre abbonamenti: uno da Badia Tedalda a Sansepolcro, un altro da Sansepolcro a Città di Castello e infine un servizio navetta che va dalla stazione di Città di Castello fino all’Istituto Salviani. Tra l’altro, queste 76 euro, non si usufruiscono nemmeno, perché quando arrivano in ritardo i ragazzi vengono accompagnati direttamente a scuola”. E non è finita qua, perché per fare gli abbonamenti in Umbria, gli utenti si sono dovuti recare personalmente a Città di Castello. Oggi dunque le famiglie chiedono un intervento per risolvere il problema che sta a monte, cioè a Badia Tedalda. “Chiediamo solo la puntualità del primo autobus - conclude Marica - i nostri figli non possono perdere la prima ora di scuola per un problema che non dipende da loro”.

