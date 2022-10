Arezzo, degrado ai Giardini Porcinai: ci sono anche gli alberi secchi

Alessandro Bindi 23 ottobre 2022 a

Giardini Porcinai serve un'accelerazione nel progetto di riqualificazione. L'area in attesa di veder partire il progetto indispensabile per il restyling è sempre più un brutto biglietto da visita per i turisti. Dopo le fontane immobili, da decenni svuotate dall'acqua e trasformate in cestini, adesso campeggiano anche alberelli il cui stato di salute versa in cattiva condizione. La percezione ad un primo sguardo è che almeno tre piante al centro delle aiuole, siano secche. Gli arbusti, recentemente oggetto di un intervento di potatura da parte dell'amministrazione comunale, hanno assunto una colorazione che fa presagire uno stato di salute non ottimale. La conferma arriva dall'assessore la manutenzione Alessandro Casi. “Le piante di tasso collocate all’interno dei giardini del Porcinai” spiega l'assessore Casi “con le alte temperature della stagione estiva hanno accusato forte stress idro-termico che ne aveva compromesso gran parte dell’apparato vegetativo esterno, in gran parte ormai secco”. “Per queste ragioni” aggiunge Casi “circa un mese fa, siamo intervenuti con una forte potatura di riforma eseguita al fine di stimolare l’apparato vegetativo interno nella speranza di avere una rigenerazione di quello esterno in modo da poter salvare almeno alcuni dei suddetti esemplari prima di procedere, in alternativa, alla loro sostituzione”. A quanto pare l'auspicata rinascita delle piante tarda ad arrivare e nel frattempo gli alberelli finiscono per essere un triste emblema del degrado e dell'incuria. Per chi passeggia, infatti sono ignote, le azioni dell'amministrazione comunale e la percezione per cittadini e per visitatori è quella di una zona, centralissima, che non brilla di certo per il decoro. Anche le frequentazioni fanno rima con disagio ed è frequente trovare le panchine occupate da chi vive ai margini della società. Chi frequenta la zona attende da tempo una riqualificazione dell'area. L'amministrazione comunale più volte ha annunciato progetti di riqualificazione dei giardini del Porcinai che hanno acceso il dibattito senza mai concretizzarsi. La giunta bis dell'amministrazione Ghinelli ha ormai definito il progetto con il quale sarà restituita dignità alla zona facendole vivere una seconda giovinezza. “Adesso siamo nella fase di presentazione del progetto definitivo redatto dai tecnici incaricati dal Comune per riqualificare i giardini del Porcinai lungo viale Michelangelo” spiega l'assessore Alessandro Casi “alla Soprintendenza che dovrà esprimersi. Se la valutazione sarà positiva a quel punto procederemo con l'approvazione del progetto definitivo e inizieranno le procedure per l'assegnazione dell'appalto". In attesa di veder concludere l'iter di progettazione e veder partire il cantiere serve comunque una maggior attenzione alla manutenzione evitando che l'incuria possa aggiungersi al degrado aumentando la percezione di un'area trasandata. I giardini del Porcinai sono infatti il biglietto da visita della città per i visitatori che raggiungono Arezzo in treno. Turisti che finiscono catapultati dai binari della stazione ferroviaria proprio sui giardini dove un tempo ad accoglierli c'erano le fontane zampillanti con le chimere mentre oggi campeggiano alberelli secchi e proprio alla vigilia dell'avvio della Città del Natale, l'evento capace di calamitare ad Arezzo un fiume di turisti, che si attendono di essere accolti con alberi addobbati in clima natalizia piuttosto che trovarsi di fronte agli occhi arbusti secchi, percepiti come emblema di incuria.

