Arezzo, Menchetti investe 4 milioni per seconda linea di produzione pizze, nel 2023 assume altri 35 lavoratori e sale a 500

Il 2023 di Menchetti non sarà solo l’anno dell’apertura del nuovo locale di Arezzo al Parco Giotto, una scommessa lanciata insieme alla cooperativa Koinè e in calendario ad aprile. Sarà anche l’anno dell’accensione della seconda linea di produzione della pizza surgelata destinata a negozi e catene del food in Italia e all’estero.

Un investimento da quattro milioni di euro con lavori cominciati venti giorni fa a Cesa per essere completati il primo luglio. “Porteremo da 12 mila a 24 mila i pezzi di pizza giornalieri, con l’introduzione in organico di 35 nuovi lavoratori”, dice Corrado Menchetti insieme al fratello Marco, che condividono ogni scelta tra loro e con i genitori Santi e Santina. La famiglia di Montagnano ha creato un’azienda in continua espansione che pur ampliandosi non arretra di un millimetro nello standard, alto, della qualità e del servizio.

“Giovedì abbiamo inaugurato il nuovo locale di Lastra a Signa, l’ultimo nato, ed è stata una grande soddisfazione: tantissima gente e grandi consensi”. Ora sono sedici i locali a marchio Menchetti gestiti direttamente, mentre altri quindici sono stati avviati con la formula del franchising. Gli ultimi due lungo il raccordo di Arezzo, nelle due direzioni: bar, tavola calda, pizzeria. A Lastra a Signa 500 le persone intervenute al taglio del nastro: una struttura un po’ più piccola rispetto a San Giovanni Valdarno e Perugia ma modernissima e accogliente: 80 posti a tavola e 80 per l’aperitivo. Luogo strategico in un bacino caratterizzato da popolosi centri del Fiorentino, nel distretto della moda di lusso. Quindici assunzioni e altre ne serviranno. Ennesima bandierina che Menchetti piazza tra Toscana, Umbria e non solo. Con la ristorazione che funziona.

“Abbiamo rilevato un aumento dei clienti nei vari territori: è un fenomeno generalizzato probabilmente dovuto al fatto che la gente soprattutto per il pranzo realizza che spende meno con un pasto consumato nel locale, a 10 - 12 euro, piuttosto che tornare a casa per spenderne di più” dice Menchetti. Certo, il 2022 non potrà chiudersi con cifre stellari. “I margini saranno molto ridotti perché i costi delle utenze e delle materie prime sono aumentati e aumentano ancora, gli ultimi a salire sono i prezzi di pomodoro, mozzarella e salumi” prosegue Corrado Menchetti.

“Se la nostra attività fosse limitata alla produzione di pane e non fosse invece un mix di più fatturati, la situazione sarebbe più complicata: il settore ha visto la chiusura di molti forni e tanti stringono i denti perché davvero sul pane i costi sono superiori ai ricavi e non è pensabile di caricare troppo sul prezzo al dettaglio: gli incrementi praticati da noi sono sotto la media nazionale”. La strategia intrapresa da anni da Menchetti è incentrata sulla diversificazione e sulla crescita - forno tradizionale, prodotti da commercializzare, locali - mantenendo piedi per terra e radicamento ai valori originari. La pizza congelata, per replicare nei market anche i più lontani il successo dell’impasto e del sapore di Menchetti, ha trovato sbocchi importanti sul mercato. Da qui la necessità di affiancare un secondo impianto a quello attuale.

“Abbiamo stretto nuovi accordi importanti in Italia e all’estero, di recente con un operatore della Germania”. Decisiva la scelta di utilizzare materia prima italiana, selezionatissima, con Marco Menchetti che segue la fase della produzione con attenzione certosina. Le assunzioni del prossimo anno porteranno Menchetti a 500 dipendenti. Un gigante. Verso le nuove sfide con passione, gusto e calcolo. Da qualche tempo Menchetti ha inserito nei quadri un esperto come Alberto Giusti quale direttore commerciale, per seguire la parte retail e ottimizzare controllo di gestione e offerta, in sintonia con la proprietà. Altrettanto fondamentale per un soggetto come Menchetti, aderente agli stili di vita della popolazione giovane e non, è la comunicazione e il marketing. Preziosa l’attività della responsabile Eva Rotelli nel veicolare messaggi giusti, come avvenuto con il tam tam su web e social per l’apertura di Lastra a Signa.

