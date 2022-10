Arezzo, funghi e disavventure: cinque dispersi ritrovati e ragazza ferita soccorsa: grande lavoro dei Vigili del fuoco nei boschi

23 ottobre 2022 a

Ancora disavventure nei boschi di Arezzo e provincia con cercatori di funghi che perdono l'orientamento e vengono recuperati dai Vigili del fuoco. Quelli del comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti per due ricerche di persone disperse nella serata e nella notte di sabato 22 ottobre.

Erano le 20 quando tre persone non riuscivano più a trovare la strada nella zona tra Badia San Veriano ed il crinale di Poti. Sono stati individuati con procedure di localizzazione dalla sala operativa e ritrovati dalle squadra di terra dei Vigili del fuoco in buone condizioni di salute ed accompagnati alla loro autovettura.

Secondo intervento alle 23: due persone, padre e figlio, si erano persi sopra all'abitato di Casa Vecchia tra i comuni di Capolona e Talla: sono stati individuati con procedure TAS (Topografia Applicata Soccorso) di geolocalizzazione dai Vigili del fuoco, che li hanno raggiunti e accompagnati nei pressi del veicolo sanitario che nel frattempo si era portata ai limiti della strada percorribile. Le due persone, sono state affidate al 118 per le valutazioni del caso prima del rientro a casa.

Nel pomeriggio i Vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, erano intervenuti alle ore 16:45, nel comune di Loro Ciuffenna nella frazione di La Casa, per il recupero di una ragazza di 28 anni che si era infortunata ad una caviglia mentre era in cerca di funghi in zona impervia.

La ragazza raggiunta dai Vigili del fuoco e dal personale sanitario del 118, hanno stabilizzato l’arto e trasportata fino a raggiungere il veicolo sanitario per il trasporto in ospedale.

