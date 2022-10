L'arcobaleno della pace su Ponte Buriano

23 ottobre 2022 a

Domenica 23 ottobre la Rete Aretina Pace e Disarmo ha realizzato un colorato flash mob a Ponte Buriano. Dal ponte romanico sono stati calati uno striscione fatto di trenta bandiere della pace cucite una all’altra e sette bande verticali con gli stessi colori. “Dopo i sit in musicali in Piazza San Michele e Piazza Sant’Agostino - dicono gli organizzatori - oggi abbiamo scelto un ponte quale simbolo di unità tra storie, culture, popoli diversi. E’ stato il nostro modo di dire 'fermiamo la guerra, cessate il fuoco subito, negoziato e conferenza di pace per la sicurezza di tutti i popoli' e per esprimere solidarietà al popolo ucraino e alle popolazioni coinvolte in tante altre guerre".

Con il flash mob è stata lanciata anche la partecipazione degli aretini alla grande Manifestazione nazionale per la pace, promossa da oltre 500 organizzazioni della società civile italiana, in programma sabato 5 novembre a Roma. A questo proposito la Rete Aretina Pace e Disarmo annuncia che saranno organizzati dei pullman e a breve saranno comunicate le modalità per la prenotazione dei posti.

