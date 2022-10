L'autobus è pieno, gli studenti lo assaltano

23 ottobre 2022 a

Vogliono salire a tutti i costi sull’autobus anche se già pieno e alla fine assaltano, nel vero senso della parola, il mezzo al semaforo. Quello che è successo sabato alle 12,45 in via Fiorentina, in prossimità di un istituto scolastico ha dell’incredibile. Alcuni minorenni hanno cercato in ogni modo di entrare nel bus di linea N, nonostante all’interno non ci fosse più spazio. Quando l’automezzo è ripartito, lo hanno rincorso e una volta fermo al semaforo lo hanno assalito, forzando le porte laterali per salire. Momenti di tensione anche perché i ragazzini che già si trovavano all’interno si sono spaventati visto l’atteggiamento del gruppo. Il conducente, dal momento che i giovani non si fermavano, ha chiamato la polizia municipale. Sul posto sono intervenuti gli agenti di servizio in motocicletta che nonostante il fuggi fuggi generale sono riusciti a identificare sei dei responsabili, tutti minorenni e tutti studenti. Ne è scaturita la denuncia dei sindacati e la presa di posizione di Autolinee Toscane, che annuncia provvedimenti di natura legale. Anche perché non sarebbe la prima volta che lungo quella linea si verificano episodi di danneggiamento, anche se mai erano stati di questa gravità.

“In merito all’assalto, denunciato dai sindacati degli autisti Cgil-Cisl-Uil, al proprio bus in servizio sabato mattina alle ore 12,45, nei pressi della fermata di via Fiorentina nelle vicinanze dell’Istituto tecnico-professionale, Autolinee Toscane informa che presenterà formale denuncia per danni e interruzione di pubblico servizio nei confronti degli utenti responsabili e ricorda come da quella fermata e in quella fascia oraria passino ben sei bus utili per raggiungere il centro”. Si tratta della Linea N con orario 12,11; 12,56 e 13,41, oltre a Linea O 12,48; 13,23 e 14,08.

Autolinee Toscane inoltre sottolinea come “su quella tratta anche in passato, con i precedenti gestori del tpl, si siano verificati episodi di danneggiamenti diretti e indiretti al servizio del trasporto da parte degli studenti. AT ringrazia il proprio autista per il sangue freddo dimostrato a tutela di tutti gli utenti a bordo del bus e ringrazia la polizia municipale per il pronto intervento. Inoltre, ricorda come, assieme a sindacati e istituzioni, siano in fase di definizione ulteriori azioni, sia a livello regionale che locale, per elevare gli standard di sicurezza per i propri lavoratori e per gli utenti del servizio”.

