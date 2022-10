Smarriti nel bosco, quattro interventi al giorno dei vigili del fuoco

24 ottobre 2022 a

a

a

Quattro o cinque interventi al giorno dei vigili del fuoco sulle tracce dei cercatori di funghi che si perdono nei boschi. E’ così da circa due mesi, da quando è iniziato il periodo di raccolta dei preziosi prodotti del bosco. Tanti funghi, tanta gente che ne va in cerca. Dove? Ovunque, dal Casentino alla Valtiberina ma anche nei dintorni di Arezzo. Dove ci sono i castagni sono zone nelle quali potenzialmente la ricerca può essere fruttuosa. E questo succede qui come anche a Siena, dove la mole di lavoro in tal senso per i soccorritori è uguale. L’abbondanza richiama un po’ tutti comprese persone che non sono proprio esperte e che può capitare perdano l’orientamento. E allora scatta il soccorso dei vigili del fuoco.

Quattro o cinque interventi al giorno sono tanti, considerando che qualcuno si risolve velocemente, con la persona scomparsa che viene rintracciata in maniera facile perché magari con il cellulare riesce a dare comunicazione della propria posizione, ma altre ricerche sono più complesse e lunghe. Spesso l’allarme scatta a opera degli stessi familiari, che non vedendo tornare a casa il parente chiamano per segnalare che non si trova. Sono momenti concitati perché il primo timore è che la persona sia stata colta da malore e che sia in pericolo di vita. Quindi iniziano le ricerche, la cui difficoltà nella maggior parte dei casi è data dal fatto che la persona da ritrovare si è perduta in una zona impervia, dove gli automezzi di soccorso non arrivano e l’alternativa alla ricerca a piedi è l’uso dell’elicottero. Tra l’altro capita che i cercatori si siano vestiti in tuta mimetica e questo aumenta la difficoltà del recupero in una zona boschiva. Ma perché tanti si perdono durante queste escursioni? L’attrattiva della raccolta tra virgolette facile attira anche persone inesperte, che non conoscono i ritmi e i colori del bosco, così non si rendono conto che il buio o la nebbia possono calare all’improvviso o che per muoversi bisogna sapere trovare dei riferimenti. Così vengono sorpresi dall’oscurità e non sanno più dove andare. Altro discorso riguarda le persone anziane, magari anche esperte, che possono essere colte da malore oppure essere vittime di un incidente, come scivolare, inciampare e a quel punto non riescono a dare l’allarme, perché magari non hanno il cellulare, oppure in quella zona non prende la linea oppure si è scaricata la batteria. E anche se conoscono bene i posti e si sentono sicuri a fronte dell’età, possono incontrare quella contrarietà che annulla decenni di esperienza. Così iniziano le ricerche. C’è stato il caso di un ottantenne che era andato in auto nel bosco ma alla sera non riusciva a ritrovare il sentiero. E’ andata bene perché ha dormito in auto e la mattina è riuscito a farsi raggiungere dai soccorritori. Che lo hanno trovato assetato ma in buone condizioni. Andando nei boschi, è necessario essere anche vestiti in maniera adeguata, con scarponi invece che scarpe da tennis per intenderci, per evitare di scivolare al primo passaggio accidentato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.