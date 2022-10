La vice sindaco al trapper della baby gang che chiede il processo lontano da Arezzo: "Chieda scusa alla città"

Luca Serafini 24 ottobre 2022 a

“Il trapper Montana chieda scusa alla città anziché provocarla di nuovo con la richiesta di un processo che non si celebri qui per una incompatibilità che non esiste”. Lucia Tanti, vice sindaco di Arezzo e assessore al sociale, prende di petto la vicenda baby gang alla vigilia della Cassazione, che in settimana deciderà appunto sulla presunta “incompatibilità” territoriale, e dopo le dichiarazioni al Corriere dell’avvocato Maraschi, difensore di Walid Rakia, detto Montana, che da un lato teme pregiudizi al tribunale di Arezzo per il suo assistito, dall’altro qualifica gli episodi come “chiassate di provincia”.

Baby gang di Arezzo, Cassazione decide sul trapper Montana. Il difensore: no a esagerazioni. Altri 16 ragazzi coinvolti: inchiesta chiusa.

Il giovane è invece accusato di associazione a delinquere finalizzata ad una serie di rapine e aggressioni in città. Fu arrestato a marzo, è in carcere a Cremona in attesa di processo mentre per 16 giovanissimi proseliti della “famiglia Montana”, under 18 all’epoca dei fatti, il tribunale dei minorenni ha chiuso le indagini con richiesta di processo. “Chiunque ha diritto alla difesa e l’avvocato di Montana fa il suo lavoro”, premette Lucia Tanti “ma che si metta a dare le patenti di giudizio nei confronti di una città non fa parte suo ruolo”.

L’istanza alla Cassazione non è piaciuta alla vice sindaco: “La difesa faccia meglio che può e la verità processuale sarà stabilita dai giudici, ma la verità reale è che al nome del suo cliente è legato uno dei momenti peggiori di questa materia rispetto alla città di Arezzo”. Materia: violenza giovanile. L’avvocato Maraschi ha invitato ad andare piano con etichette, con l’espressione baby gang, a soppesare bene i fatti.

“Ma è indubbio” prosegue Tanti “che questo giovane abbia disseminato ad Arezzo violenza ed episodi gravissimi che non ho problema a definire non in linea con la civiltà di questa città. Quanto questo peserà in termini processuali lo deciderà la magistratura e il giudizio sarà senz’altro sereno ed equo”.

Processo da celebrare ad Arezzo, sostiene la vice sindaco, e Montana da tenere lontano dalla città. Verso la quale, afferma, “non farebbe male che venisse pronunciata la parola scusa”. Dopo rapine, prepotenze, aggressioni spalmate nel 2021, qual è oggi la situazione? “Ci sono sprazzi di tensione e criticità, sacche di disagio” dice Tanti “ma la situazione è sotto costante osservazione. I nostri giovani studiano, si divertono, lavorano. Alcuni vanno aiutati, sostenuti ma io non voglio patologizzare una generazione e dispiace quando qualcuno vuol fare inutile polemica sul disagio”

