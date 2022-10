Ancora ladri in azione, raid all'area di servizio a Monterchi

24 ottobre 2022 a

Ancora furti in Valtiberina. Nella notte tra domenica e lunedì i banditi hanno preso di mira l’area di servizio lungo il tratto di “Due Mari” che collega Arezzo a Monterchi, nella località Le Ville. Circa sei mila euro il bottino fra sigarette e incasso rimasto all’interno dei locali. Raid che è avvenuto nella notte quando l'esercizio commerciale era chiuso. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, i ladri sarebbero entrati forzando una porta laterale per poi fare razzia di pacchetti di sigarette. Non contenti del bottino, hanno poi portato via l'incasso della giornata. Se ne è accorto la mattina dopo il proprietario al momento della riapertura, al quale non è rimasto che chiamare i carabinieri della compagnia di Sansepolcro. I militari, coordinati dal Capitano Carmine Feola, hanno iniziato subito le indagini sulla scia anche dei furti precedenti (Sansepolcro, Anghiari e Caprese), visionando in primis i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza per cercare di identificare gli autori seppure non coprirebbe bene il punto di entrata dei malviventi. Da capire, infatti, se dietro a tutti i colpi del weekend c’è la stessa banda oppure più di una che si muove in Valtiberina.



