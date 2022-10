A Pratacci un centro sportivo green con quattro campi

Alessandro Bindi 25 ottobre 2022 a

a

a

Una nuova palestra a Pratacci. La città si arricchisce di un'ulteriore area ginnica a vantaggio della salute e del benessere. Un impianto green che si autoalimenterà grazie al fotovoltaico. Il Comune, ieri, con l'approvazione del progetto di fattibilità, ha dato il via libera al progetto da due milioni e 250 mila euro che prevede la realizzazione di un centro sportivo indoor composto da quattro campi da gioco con i relativi servizi. L'area è quella tra viale Edison e viale Samuel Morse, in zona Pratacci e l'intervento verrà inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024. L'accesso sarà da via Edison e il centro sportivo sarà dotato anche di un parcheggio a servizio della struttura per renderla maggiormente accessibile e accogliente.

La zona per intenderci è quella dove un tempo c'era il deposito del Comune, ormai abbandonato, e dove qualche anno fa, addirittura i ladri portarono via del tetto il rame. Un'area in abbandono che presto sarà riqualifciata e tornerà a vivere. Una maxi opera che rientra nel piano nazionale di ripresa e di resilienza e che servirà a riqualificare un terreno di 12mila metri quadrati con l'obiettivo di trasformarlo in un centro sportivo nella speranza che diventi un polo attrattivo per molti giovani. I campi da gioco saranno infatti utilizzabili per molteplici discipline a corpo libero.

Un impianto quindi destinato a diventare la casa della ginnastica, oltre al judo, al karate, alla lotta e alla scherma. “Si tratta dell'area” spiega l'assessore alle opere pubbliche Alessandro Casi “posta lungo il raccordo autostradale che collega il centro di Arezzo al casello. Il tratto è all'altezza dell'uscita di Pratacci. Abbiamo individuato quella zona in quanto ha una dimensione di circa 12.000 mq ed è pressoché pianeggiante”. È in quell'area che troveranno posto quattro campi di allenamento e da gioco. “I campetti” spiega Casi “saranno di forma rettangolare ed avranno superficie di circa 180 metri quadrati per una dimensione di 10x18 metri. Il centro sportivo Pratacci prevede la realizzazione di servizi che saranno composti da spogliatoi con locali destinati agli uomini, alle donne e agli allenatori. Ogni campo da gioco sarà autonomo e dotato di servizi esclusivi composti da spogliatoi, bagni e docce”. Particolare attenzione nella realizzazione sarà destinata al risparmio energetico. “Tutti i locali” puntualizza l'assessore Casi “saranno dotati di un impianto di illuminazione al led. Il riscaldamento settorizzato per ogni campo da gioco sarà del tipo a pompa di calore. L'immobile sarà dotato di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda”.



