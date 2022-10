Arezzo, parcheggi ancora più facili: con l'app di Atam le sbarre di quelli chiusi si apriranno in automatico

Luca Serafini 25 ottobre 2022 a

I parcheggi di Arezzo saranno ancora più intelligenti. Le sbarre di Cadorna, Baldaccio, Mecenate, ospedale San Donato e successivamente Eden, si alzeranno da sé, senza che l’automobilista sia costretto ad aprire il finestrino o lo sportello per inserire il biglietto, mantenendo così la posizione di guida.

Il dispositivo che viene testato in questi giorni leggerà la targa del veicolo e consentirà accesso e uscita ai possessori dell’Atam Parking, l’app dell’azienda che oltre settemila cittadini già utilizzano per il pagamento della sosta negli stalli con strisce blu in spazi aperti e servizi vari. Il sistema di riconoscimento ottico dei veicoli registrati, darà luogo all’addebito economico per il corrispettivo del periodo di sosta del veicolo. Tutto avverrà tramite smartphone con l’applicazione ricaricabile che già sta riscuotendo successo tra gli utenti.

“Sì, in questa fase sono in corso prove e proiezioni per potenziare e sviluppare l’app attraverso dispositivi tecnologici nei parcheggi chiusi da noi gestiti”, dice Bernardo Mennini, amministratore unico di Atam spa. “A primavera 2023, probabilmente in aprile, sarà possibile rendere operativa l’apertura automatica delle sbarre, in arrivo e in partenza, per coloro che avranno scaricato l’Atam Parking. Si tratta di un altro passo avanti importante per rendere sempre più funzionale e rapida la fruizione dei parcheggi cittadini. Nostro obiettivo è semplificare la vita agli utenti, fornire servizi, evitare che abbiano pensieri e complicazioni”. Un investimento da 70 mila euro.

L’app di Atam ha già spazzato via - ovviamente come opzione in più per chi lo vuole - il biglietto da esporre sul parabrezza nei posteggi aperti (che sono 1.600 circa sui 3.000 totali) aprendo un orizzonte nuovo. Ora l’innovazione si sposta sui grandi parcheggi con le sbarre dislocati in città: Cadorna, i multipiano Baldaccio, Mecenate e San Donato, successivamente l’Eden.

L’applicazione che già è molto utilizzata da aretini e pendolari è scaricabile su Play Store e App Store: consente di acquistare la sosta dei parcheggi regolati da parcometro senza, appunto, alcun tagliando cartaceo (che comunque resterà). E’ possibile ricevere notifiche sulle scadenze delle soste acquistate, prolungare la sosta direttamente dal cellulare senza doversi recare al parcometro; permette di verificare lo storico delle soste precedenti, ricevere news e informazioni da Atam. Si possono gestire anche più targhe.

Ogni informazione viene rilasciata telefonando al numero 800381730). Al momento della registrazione, nella app viene scelta la modalità di pagamento (carta di credito) e via: ogni operazione effettuata rimane sempre consultabile. Da parte loro, gli ausiliari della sosta che svolgono i controlli, verificano il corretto pagamento della sosta attraverso il tablet.

