"Camminata delle farfalle" in memoria di Federica vittima dell'incidente di Vitiano e per tutte le giovani vite spezzate

Una camminata dedicata alle giovani vite spezzate prematuramente, come quella di Federica Canneti, 22 anni, la vittima della tragedia della strada di Vitiano del 7 ottobre 2022 lungo la strada regionale 71. La Camminata delle Farfalle si svolgerà a Castiglion Fiorentino, dove Federica abitava, e avrà luogo domenica 13 novembre prossimo.

"Visto che mia sorella faceva sempre 10 km di corsa al giorno, abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa una volta all’anno in memoria della Fede e di tutte le ragazze che purtroppo hanno perso presto la vita", scrive sui social Alessandra, sorella della 22enne. "Se partecipate mi fa piacere, è un modo di farla ancora vivere almeno nel ricordo, invitiamo chiunque volesse partecipare a fare questa camminata in sua memoria".

Il Comune di Castiglion Fiorentino con il sindaco Mario Agnelli in testa ha dato il patrocinio. Collabora l'ente Serristori. La camminata, di media / bassa difficoltà prevede la partenza alle 9 da Piazzale Garibaldi, la partecipazione è libera e gratuita. In caso di maltempo la Camminata "dedicata a tutte quelle farfalle che hanno interrotto il loro volo", si terrà domenica 20 novembre.

Intanto domani, mercoledì 26 ottobre, il pm Emanuela Greco, titolare dell'inchiesta sulla tragedia di Vitiano, affida ad un esperto l'incarico per stabilire con precisione la dinamica dell'incidente e la velocità con la quale viaggiava la Kia Sportage dove era passeggera Federica. Il giovane conducente è indagato per omicidio stradale. L'auto, sfuggita al controllo, finì contro il cordolo del marciapiede, nel centro abitato di Vitiano, e andò sulla corsia opposta di marcia dove impattò su altre due macchine. Uno scontro fatale per Federica. Sette i feriti.

