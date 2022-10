Arezzo, la Fiera Antiquaria e i suoi operatori in vetrina nei videoracconti di "Antique Stories"

26 ottobre 2022 a

Videoracconti sulla Fiera Antiquaria di Arezzo. Ecco il progetto “Antique Stories”. Gli antiquari in vetrina con le loro storie decennali, la loro conoscenza e il saper fare. Arezzo è la città dell'antiquariato. Le piazze e i vicoli sono ricche di laboratori artigianali e negozi di antiquariato ed adesso con il progetto si punta alla loro valorizzazione sui social e sul web. La loro laboriosità, per tutto l'anno, tiene vivo l'interesse intorno al settore rinnovando l'appuntamento con la Fiera Antiquaria di mese in mese.

Con il progetto Antiques Stories l'amministrazione comunale di Arezzo vuole rendere omaggio agli antiquari che da anni lavorano contribuendo a trasmettere ai turisti un'immagine di Arezzo Antiquaria viva e vivace. Adesso le loro esperienze e le loro professionalità sono state documentate e raccolte nel progetto “Antique Stories” che a breve prenderà il via sul sito della Fiera Antiquaria. Sarà un interessante viaggio tra le botteghe per valorizzare volti, arte e mestieri di una città capitale dell'antiquariato.

Dai video emergono storie e professionalità di intagliatori, restauratori e commercianti d'antiquariato in sede fissa. Le immagini raccolte con le testimonianze saranno capaci di far emergere il profumo degli antichi mestieri e degli oggetti custodi di storie e del passaggio del tempo. “Un lavoro straordinario” annuncia l'assessore alla Fiera Antiquaria Simone Chierici nella doppia veste di presidente della Fondazione Arezzo Intour, la fondazione impegnata nella promozione del più antico e famoso mercato d'antiquariato d'Italia.

“Un omaggio ai veri protagonisti” aggiunge Chierici “parte integrante della Fiera Antiquaria e del tessuto economico e commerciale della città”. Come spoilerato quindi nella pagina facebook “Fiera Antiquaria Arezzo”, a breve si aprirà il sipario sul progetto Antique Stories. Il sito della Fiera si arricchirà di una nuova pagina dedicata ad “Arezzo Città Antiquaria”. Sarà un affascinante viaggio nei negozi e nei laboratori degli antiquari di Arezzo. “Una serie di videoracconti d’atmosfera e di storie” annuncia il post “da leggere tutte d’un fiato, per farvi conoscere da vicino il mondo dell’antiquariato, i suoi protagonisti, le botteghe nelle quali avviene la magia”.

Sui social sarà realizzata la pagina “Antique Stories” dove gli internauti potranno conoscere la restauratrice di quadri, l’esperto di bijoux, l’artista e il collezionista d’arte, l’arredatrice, la gallerista, il maestro intagliatore e molti altri personaggi interessanti, protagonisti della Fiera Antiquaria e di Arezzo Antiquaria. Un utile strumento quindi anche di promozione. Il progetto infatti intende far emergere la laboriosità dei protagonisti dei videoracconti in modo che siano da stimolo per visitare Arezzo e la Fiera Antiquaria, la manifestazione capace di rinnovarsi mensilmente dal 1968 proprio come accadrà sabato 5 e domenica 6 novembre.

