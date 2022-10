Morta la donna investita dal camper ad Arezzo, è una giovane madre di Rapolano

26 ottobre 2022 a

Si chiamava Ilaria Cresci, era nata nel 1987 a Bagno a Ripoli ma era residente a Rapolano (Siena): non ce l'ha fatta la giovane madre investita da un camper ad Arezzo. La donna è morta in seguito alle lesioni riportate nell'incidente stradale avvenuto in via Romana lunedì 24 ottobre, verso le 19, nei pressi della rotatoria, nella zona del Toys e del locale Billl's.

Il camper in transito era condotto da un sessantenne aretino che si è fermato e sarebbe risultato negativo al test su alcol e stupefacenti. La donna era insieme al marito e al figlio di cinque anni. Ha battuto la testa ma sulle prime le condizioni non sembravano così gravi. Trasferita al Cto di Careggi, la situazione è precipitata, coma irreversibile, accertamento di morte cerebrale.

Nella serata di martedì 25 ottobre il decesso, con il nulla osta della procura all'espianto degli organi. La Polizia Municipale di Arezzo depositerà sul tavolo del pubblico ministero Laura Taddei la relazione con l'esito degli accertamenti. Il fascicolo è stato aperto, come avviene in questi casi, per omicidio stradale e si dovrà fare piena luce sulla dinamica.. A quanto risulta la donna, ancora non 35enne, stava attraversando la strada.

La notizia della tragedia della strada ha iniziato a circolare nel pomeriggio di martedì dopo che il sinistro stradale della sera prima non era neanche rientrato nei consueti bollettini degli interventi dell'emergenza. A livello cranico la madre investita aveva riportato traumi importanti. I sanitari, valutate le condizioni serie, ne avevano disposto il trasferimento a Careggi. Purtroppo vani gli sforzi dei sanitari e la lotta della giovane donna è finita con il decesso. All'inchiesta della procura il compito di fare chiarezza sulla tragedia della strada. Per i suoi cari un dolore fortissimo e improvviso: una serata di spensieratezza che di colpo si è trasformata in tragedia.

