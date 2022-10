L'Eroica svelata da un'aretina: tesi su marketing e comunicazione della ciclostorica di Gaiole

Luca Serafini 26 ottobre 2022 a

Le strade bianche di Siena si intrecciano con quelle di Arezzo. L’Eroica è il tema di una interessante tesi di laurea discussa da Eleonora Refi, giovane aretina che ha sviscerato la ciclostorica di Gaiole analizzando l’aspetto del marketing. La neo dottoressa è figlia di Massimiliano Refi, patron de L’Ardita Ciclostorica dell’Alpe di Poti, una delle manifestazioni nate sulla scia della madre di tutti i raduni di biciclette vintage, che nell’Aretino sono ben cinque: Intrepida di Anghiari, L’Ardita di Arezzo, La Chianina di Marciano, la Marzocchina di San Giovanni e La Cortonese di Tavarnelle di Cortona.

Eleonora ha studiato l’evento senese sotto un profilo finora non approfondito: le strategie di marketing, le sponsorizzazioni e la comunicazione della grande kermesse giunta il 2 ottobre all’edizione numero 25, con oltre ottomila partecipanti. Nata il 5 ottobre 1997 come raduno cicloturistico aperto a tutti i tipi di biciclette (92 partecipanti, organizzata in memoria di Gino Bartali) L’Eroica ha poi preso la sua nota fisionomia sotto la felice intuizione di Giancarlo Brocci e del cofondatori: solo bici con il cambio sul tubo obliquo e ciclisti rigorosamente in divise d’epoca. Un successo crescente, mondiale. Da fenomeno di nicchia a tendenza. Con l’inevitabile trasferimento del brand nel mondo commerciale, industriale, digitale ma rimanendo ancorata alle peculiarità fondanti: pedalare, godere del territorio, gustare la gastronomia, sperimentare in un contesto di amicizia l’esperienza emozionale offerta ad ogni eroico ciclista, un’avventura personale e comunitaria. Magari da raccontare sui social.

Eleonora Refi in questo suo lavoro intitolato “Il marketing degli eventi sportivi: il caso l’Eroica” (Università di Firenze, Corso di Laurea Triennale in Scienze Umanistiche per la Comunicazione, Relatore la professoressa Benedetta Baldi) ha esaminato le diverse connessioni tra L’Eroica e molte aziende del settore che hanno deciso di legare in modo forte il loro brand alla ciclostorica di Gaiole “arrivando a progettare prodotti specifici per l’evento, anche cercando di fare propri i valori dell’Eroica e sfruttando la sua popolarità internazionale sempre crescente”.

Nella tesi si legge: “Il coinvolgimento degli attori pubblici (per le ricadute turistiche) e dei partner privati (per i benefici in termini di immagine) sono stati traguardi ampiamente raggiunti dall’evento che oramai non punta più ad una crescita numerica sul singolo evento (per evidenti limiti connessi alla ridotta capacità di ospitalità o ragioni di sicurezza nella gestione del percorso) ma alla moltiplicazione degli eventi (e dunque dei partecipanti), anche per il riconoscimento di un brand che vada oltre le finalità iniziali e che possa “certificare” di per sé la qualità di prodotti propri (il caffè L’Eroica) o “incrementare” la qualità di prodotti di altri brand (il casco Abus-Eroica, la bici Bianchi-Eroica)”.

In un’ottica di fidelizzazione e di condivisione dell’evento è nato il Ciclo Club Eroica (900 soci) ed il responsabile Davide Marzocco spiega nella tesi la natura di questo che è più di un “gruppo di persone unite dalla passione per la bici”ma “un vero e proprio team con cui ci si confronta, si cresce e si fanno straordinarie amicizie; uno modo di essere, una filosofia di vivere la bicicletta e condividere le proprie esperienze, le proprie conoscenze”. La diffusione sui media e sui social di contenuti fotografici, video e racconti moltiplica ed espande con effetto alone la filosofia della madre di tutte le ciclostoriche: “L’Eroica è qualcosa di unico, qualcosa che puoi capire solo trovandoti alla partenza e pedalando insieme ad altre migliaia di persone meravigliose”. Ma alla fine tutti, anche quelli che non pedalano e non provano sulla pelle quel mix - “fatica, frustrazione, divertimento, sorrisi, cadute, pioggia, caldo ma poi passi il tuo traguardo personale” - ne vengono attratti.

Uno studio minuzioso e articolato, quello di Eleonora Refi su case history di marketing digitale sportivo davvero unico. L’Eroica come elemento di sviluppo turistico dei territori interessati, in una escalation di numeri di partecipanti e di qualità. Quella che sembrava una stravagante idea nostalgica contagia decine di migliaia di persone in Italia e fuori: “Si riscopre interesse per le maglie di lana, per le biciclette d’acciaio, per l’andare in bicicletta per il gusto di scoprire i territori”. L’associazione sportiva degli inizi diventa nel 2013 srl. Il marchio tutelato ad opera di Eroica Srl fino al 2030) che dai fondatori passa ad un consorzio di privati nel 2014, Brooks Ltd, poi a Selle Royal e viene registrato non solo per l’organizzazione di eventi, ma anche per abbigliamento, accessori, caffè, ecc.

E’ del 2015 la collaborazione con Bianchi, seguono quelle con Abus caschi e nel 2021 con Gomme Vittoria. L’Eroica col suo brand si espande geograficamente: in California, sud Africa, Giappone, Spagna, Gran Bretagna, Olanda e Uruguay. Tutte le ciclostoriche nata in emulazione si rifanno al regolamento dell’evento madre e dilatano la sfera degli appassionati (e del bacino commerciale) della disciplina vintage.

Altre aziende selezionate entrano nel circuito Eroica con prodotti mirati (Santini, Pantofola d’Oro, Barone Ricasoli, Mavic, Steel Vintage) “creando un circuito di rafforzamento dei rispettivi brand che sono vissuti come di elevata qualità”. Mercatino Eroico che consente di acquistare biciclette, accessori, abbigliamento d’epoca, “il segmento ‘travel’, realizzato con alcuni operatori selezionati nella gestione del cliente estero, consente di offrire una proposta attrattiva soprattutto per i tanti stranieri presenti”.

Insomma, una strategia di marketing perfetta “con un’integrazione a tutto tondo tra visual, comunicazione, grafica social & web, merchandising”. Il gigante mediatico (una community da un milione di ciclisti) mantiene i piedi, anzi le ruote, per terra. Ed è proprio questo il segreto: conservare immutato lo spirito originario, un impasto di polvere fatica gloria e sapori, nonostante lo sviluppo industriale dell’evento.

