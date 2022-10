Arezzo, una donna morta a Marcena: pauroso incidente stradale sulla 71. Camion ribaltato e auto distrutte

26 ottobre 2022 a

Ancora sangue sulle strade di Arezzo. Una donna di 41 anni è morta questa mattina, mercoledì 26 ottobre 2022, a Marcena. Si è verificato un pauroso scontro che ha visto coinvolti alcuni mezzi: un camion che si è ribaltato e tre auto.

Impressionante la scena del sinistro. Confermato il decesso di uno degli occupanti dei veicoli, una donna aretina, ma notizie ancora frammentarie. Teatro dello scontro la trafficata 71. Numerosi mezzi di soccorso sul posto, vigili del fuoco e la Polizia municipale di Arezzo per i rilievi. Traffico deviato con ripercussioni sulla circolazione verso la città e il Casentino.

La nuova tragedia della strada segue quella di ieri, il decesso della giovane madre di Rapolano (Siena), Ilaria Cresci, 35 anni, in seguito alle lesioni riportate nell'investimento avvenuto in via Romana lunedì. La donna era stata urtata da un camper verso le 19 e trasportata a Careggi dove è entrata in coma irreversibile.

