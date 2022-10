Arezzo, tutto esaurito per il ponte di Ognissanti. E la Città del Natale allunga le aperture

Francesca Muzzi 27 ottobre 2022 a

Sacro e profano nel lungo week end dedicato alla Maratonina Città di Arezzo e al ponte di Ognissanti. Le strutture alberghiere vanno verso il tutto esaurito. “Soprattutto nella giornata di sabato 29”, sottolinea Laura Lodone responsabile area turismo di Confcommercio. “Nel lungo ponte usanza tipica italiana - dice - Arezzo resta tra le città più gettonate. Già nella giornata di sabato che praticamente dà inizio ai quattro giorni di festa, le strutture alberghiere sono piene oltre il 90 per cento. Ciò significa che si va verso il tutto esaurito”. “Un dato che ci fa sperare anche per quanto riguarda i giorni a seguire. Specialmente se il tempo continua a volgere al bello - dice ancora la Lodone - possiamo dire che questa sia davvero una prova generale per quanto riguarda la Città del Natale”. A proposito della quale, tra le novità che saranno introdotte quest’anno, quella di prolungare l’apertura dei Mercatini tirolesi, in piazza Grande, di un giorno. “Stiamo pensando di aprire non dal venerdì, ma dal giovedì, per cercare in questo modo di attirare più persone possibili”. Ciò potrebbe avvenire nel mese di dicembre. “Abbiamo visto che dal venerdì alla domenica, l’andatura è quella di un picco di turisti il sabato, poi già dalla domenica dopo pranzo, la curva comincia a scendere, perché la gente inizia a rientrare alle rispettive residenze. Invece tenendo aperto anche al giovedì riusciremo ad accontentare una maggiore fetta di pubblico. Stiamo valutando il da farsi proprio in questi giorni”. La Città del Natale, lo ricordiamo, apre il 19 di novembre e durerà fino all’8 di gennaio. Intanto il banco di prova è proprio questo lungo fine settimana. Tanti i turisti che sono attirati anche dalla Maratonina Città di Arezzo che si correrà domenica mattina e alla quale è anche abbinata la camminata di dieci chilometri. E poi anche il bel tempo continua a favorire gli spostamenti. “Turismo sportivo e altro. Un binomio che si rivela sempre vincente”, riprende la Lodone. Gli atleti arrivano da ogni regione italiana, con le punte di diamante dal continente africano. Ma ci sono anche islandesi e ucraini, tanto che gli organizzatori - la Polisportiva Policiano - conta di arrivare a 1.200 iscritti. Un numero importante considerato che poi ci sono anche gli accompagnatori. E anche per questo le strutture alberghiere cominciano a riempirsi. Prove generale di un Natale che ad Arezzo si preannuncia già da tutto esaurito.

