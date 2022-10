Sansepolcro, i cinghiali arrivano in centro. Protestano i residenti

Davide Gambacci 27 ottobre 2022 a

I cinghiali sono ora arrivati nel centro di Sansepolcro. Un problema sempre più accentuato che interessa tutti i centri della Valtiberina e quello che è accaduto martedì sera è solamente l’ultimo episodio in ordine di tempo. Quattro cinghiali, tra l’altro di una certa stazza, che si muovevano tranquillamente ed indisturbati nel quartiere di San Paolo: siamo davvero a poche centinaia di metri da Porta Romana, uno degli accessi al centro storico di Sansepolcro. Più filmati, tutti di pochi secondi effettuati da gente che transitava in macchina e pure a piedi, che ben presto sono diventati virali: si notano i quattro cinghiali prima al centro della rotatoria, per poi attraversare la strada fino ad arrivare nello spazio verde di un condominio; la corsa lungo via della Costituzione prima che il video si interrompesse. “Ora il problema è sotto gli occhi di tutti – il commento dell’imprenditore agricolo Marcello Polverini, il quale ricopre ruoli sia all’interno della locale sezione della Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) che nell’Atc – riprova del fatto che quello che noi lamentavamo come agricoltori nella campagna, oggi si ripercuote in città: in questo momento la natura non offre cibo per questi animali e la siccità non fa altro che peggiorare la situazione, ciò significa che i cinghiali – ma aggiungo gli ungulati più in generale - si avvicinano sempre più al centro proprio per cibarsi. Quello che succede nelle grandi città e che vediamo in tv, oggi si presenta quotidianamente anche nei piccoli centri come i nostri: non ci dimentichiamo che la Valtiberina è circondata dalla campagna”. E sottolinea Polverini. “Sono mesi, se non anni che come agricoltori denunciamo il problema quando ci troviamo interi raccolti distrutti da questi animali, talvolta senza ricevere neppure degli indennizzi: la nostra intenzione, e adesso parlo come rappresentante della Cia, è quella di mettere il problema nuovamente all’attenzione nei tavoli che contano e pure al nuovo Governo. Quello degli ungulati in continua espansione – conclude Marcello Polverini – è un problema che riguarda tutti, ma è giunto il momento anche di intervenire con coscienza”. I residenti della zona di San Paolo fanno sapere che non è la prima volta che si verificano casi di questo tipo: se prima erano ‘comparse’ piuttosto saltuarie, oggi la presenza di cinghiali è praticamente quotidiana. Animali, questi, che creano problematiche anche dal punto di vista della sicurezza e pure dell’igiene: l’ultimo filmato virale è stato registrato nel tardo pomeriggio, pochi minuti dopo le 18. Questo significa traffico lungo le strade – tra l’altro è l’anello di congiunzione tra Umbria e Toscana – ma anche presenza di famiglie e bambini fuori. Residenti che hanno già posto il problema anche sul tavolo dell’amministrazione comunale, che si starebbe muovendo nei giusti canali.

