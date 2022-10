Roberto Benigni compie 70 anni e il sindaco di Castiglion Fiorentino lo invita: "Torna a vedere il paese dove sei nato"

Luca Serafini 27 ottobre 2022 a

Il paese sta sulla collina e aspetta il suo illustre figlio. Roberto Benigni oggi spegne 70 candeline ma da queste parti, dove è venuto al mondo, non si vede mai: l’ultima volta fu nel 1997. Così il sindaco Mario Agnelli in occasione del compleanno rilancia l’invito: “Tanti auguri Roberto dalla comunità di Castiglion Fiorentino. Ci farebbe molto piacere ospitarlo, in visita pubblica o privata, come preferisce. Il nostro territorio è accogliente, è cresciuto, ha molti elementi di attrattiva e vorremmo mostrarglielo”. Che sia la volta buona? Vedremo. Il messaggio arriverà a Benigni tramite il Corriere.

Nato a Manciano (“la Misericordia”) alle ore 13 del 27 ottobre 1952, il piccolo Roberto lasciò la terra castiglionese nel marzo 1958, destinazione Prato, dove la famiglia cercava lavoro. Qui ancora non esisteva lo zuccherificio, fatto costruire a inizio anni Sessanta da Amintore Fanfani proprio a poca distanza dalla casa di babbo Luigi, mamma Isolina e prole: tre femmine e lui, Robertino, che un giorno, piccolissimo, nell’aia di Manciano rischiò la vita nel “bottino” ma fu salvato dalla Giuditta, una signora alta del vicinato, nome poi utilizzato nel film Il Piccolo Diavolo.

Quando lo stabilimento dello zucchero trasformò questo pezzo di Valdichiana, generando occupazione e sviluppo, i Benigni erano già lontani. E di quei pochissimi anni di vita castiglionese l’attore e regista ha solo nebulosissimi ricordi, uniti ai racconti dei genitori, il babbo di Frassineto e la mamma di Pergognano. Benigni anche a Roma dove vive esce poco di casa e di recente lo ha “rimproverato” anche il collega Carlo Verdone per questo essere ritirato. La strada di Vergaio di Prato, dove è cresciuto, ha studiato, dove vivono le sorelle e riposano al camposanto i genitori, fa ovviamente parte delle sue abituali rotte.

Ma con Castiglion Fiorentino le frequentazioni sono rare. Certo, una scena iniziale del film degli Oscar, La Vita è Bella, che consegna al mondo una straordinaria Arezzo, è stato registrato a Castiglioni, pochi secondi ma è un bell’atto di amore. Certo, in tv nella trasmissione di Fabio Fazio, Benigni esaltò il paese del Cassero e snocciolò aneddoti. Ma, ecco, qualcosina di più Castiglion Fiorentino se lo attende. Del resto l’ufficio anagrafe custodisce l’atto di nascita di Roberto Remigio Benigni e riporta l’unione in matrimonio con Nicoletta Braschi, del 1991. E a Manciano, lungo la strada provinciale della Misericordia, il bel monumento di Andrea Roggi testimonia le radici in questo territorio, dove la notte degli oscar fu vissuta con emozione e orgoglio.

“Un successo o un anniversario che riguardano Benigni, riguardano anche Castiglion Fiorentino”, dice il sindaco Agnelli. “Quindi auguri di buon compleanno anche da Castiglion Fiorentino con l’auspicio di rivederlo qua dove il suo percorso artistico è stato seguito nel tempo dalla gente, da quando era il Robertaccio trasgressivo, che ci piaceva molto, alla dimensione successiva più impegnata”. Agnelli che ieri era insieme ad Edoardo Bennato e che riceve molti personaggi famosi, è pronto a spalancare le porte del paese.

Fu il sindaco Giuseppe Alpini, nel maggio 1997, a organizzare il Benigni Day che riempì Piazza del Comune. Davanti al Loggiato Vasariano, Roberto, sorpreso da tanto calore, con babbo e mamma seduti tra il popolo castiglionese, attaccò così: “Cari parenti... non so come chiamare le persone viventi che hanno calpestato le stesse zolle, visto le stesse facce, sono andati negli stessi portoni, hanno sputato negli stessi vicoli, hanno guardato le stesse donne … mi si sdipana dal corpo tutto in mezzo alle costole un vento d’amore che mi ingrandisce il cuore”.

Il suo intervento a braccio lo concluse in ottava rima, ma prima confessò di avere pochi ricordi degli anni dell’infanzia vissuti a Manciano. Però la sua castiglionesità / aretinità la rivendicò, tramite i genitori: “Mi hanno parlato tanto vicino al focolare... Mi hanno trasmesso cose, ogni parola, ogni aneddoto, vocaboli che ho ritrovato nella Divina Commedia, da loro ho ricevuto uno scrigno, un temporale, una grandinata addosso che mi ha bagnato pur restando asciutto”. Espresse la gioia di appartenere a questa terra, figlio di contadini da generazioni. Poveri ma ricchi dentro. Quella volta che le sue sorelle schiacciarono una ad una le otto “nane” (anatre) unico patrimonio di mamma Isolina.

“Si dormiva in sei su un letto e qualche volta entrava la civetta”. Momenti difficili, senza niente: “non avevamo neanche i fiammiferi, la mamma mi disse: vammi a prendere un fulminante dal Domini”. In quel periodo Benigni, consacrato da film come Johnny Stecchino, aveva in mente il capolavoro La Vita è Bella (ispirato anche ai racconti di guerra del babbo che fu prigioniero) e faceva sopralluoghi tra Arezzo e il circondario: “Spero che sarà bello…” disse. Fu un trionfo.

Aveva tanta gioia si voleva “ignudare” e gettarsi tra i castiglionesi. Definì quella giornata, il 17 maggio 1997, uno “scintillìo”. Poi le strade si sono separate. Nel cuore di sicuro no. Tempo fa quando la mano di qualche imbecille imbrattò la “sua” statua (poi rimessa a posto dagli operai del Comune), Benigni prese il telefono e chiamò l’artista Roggi per sapere. In tv Benigni cita anche il Santuario della Madonna del Bagno con il “miracolo” dei quattro anatroccoli che salvarono babbo Luigi. Era moribondo dopo la prigionia in guerra e la moglie isolina andò pellegrina al Bagno portando come dono alla Vergine “quattro anatroccoli, tutto quello che aveva”, lì lanciò in chiesa. Un gesto di una religiosità forse arcaica, ma genuina. Un ex voto che funzionò.

“Il mi’ babbo è uscito dal coma... Non so se sia stato un miracolo o no, ma la mi’ mamma per tutta la vita è stata legata agli anatroccoli”. Ecco, nel giorno del 70° di Benigni, Castiglioni ci riprova: torni nella terra degli avi e della sua prima infanzia, rilancia il sindaco. “Ho anche da consegnargli” conclude Mario Agnelli “un busto scolpito, una testa che lo raffigura e che 25 anni fa gli era stata donata tra i tanti omaggi ma nel caos è rimasta qui”.

