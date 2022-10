Arezzo, ragazza morta a Vitiano: l'ingegnere Canè ricostruisce dinamica dello scontro sulla Sr 71 e velocità dell'auto

27 ottobre 2022 a

La Procura di Arezzo ha affidato all’esperto ingegnere Fabio Canè la consulenza tecnica per rispondere a tutte le domande sull’incidente stradale del 7 ottobre lungo Sr 71, a Vitiano, costato la vita a Federica Canneti. Il quesito posto a Canè è: determinare la dinamica dello scontro in relazione a tutti i soggetti coinvolti con particolare riferimento alla velocità, ricavabile da una serie di elementi e di parametri su segni di frenata e danni ai mezzi, che sono sotto sequestro. Assente il pm Emanuela Greco, sostituita dalla collega Julia Maggiore, l’ingegner Canè ha dunque ricevuto ieri l’incarico che completerà il fascicolo aperto per omicidio stradale e lesioni (ci furono sette feriti) e che vede indagato il giovane conducente della Kia Sportage.

Federica era in auto con lui e altri amici, erano diretti ad Arezzo, quando dopo il rettilineo della regionale che precede Vitiano, l’auto sfuggì al controllo del giovane alla guida, residente in Valdarno. Dopo la curva volgente a sinistra, ormai nel centro storico, ci fu prima l’urto sul cordolo del marciapiede di destra che respinse la Kia facendola finire sull’opposta corsia di marcia. Sopraggiungevano altri veicoli e lo schianto risultò fatale per Federica, la ragazza di Castiglion Fiorentino che sognava di diventare ostetrica.

La famiglia è assistita nel procedimento penale dall’avvocato Domenico Nucci mentre altri due feriti di quella maledetta notte hanno come avvocati Giuseppe Renzetti e Antonella Calussi. Il giovane indagato è difeso dall’avvocato Flavio Biondi che ha nominato un consulente di parte. L’accertamento della velocità riveste un ruolo decisivo nel procedimento penale: qualora fosse oltre il doppio del limite scatterebbe l’aggravante che rende più pesante la pena in caso di condanna. Aggravante che invece non è configurabile in base al tasso alcolico rilevato sul guidatore. La relazione dell’ingegnere Canè sarà depositata entro 90 giorni.

