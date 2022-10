Arezzo, morta in auto travolta da camion: trasportatore negativo all'alcol test. Capolona piange la sua Linda

Luca Serafini 27 ottobre 2022 a

La morte si è presentata davanti a Linda con il muso minaccioso di un camion impazzito. Attimi. Impossibile da schivare. Linda Cecconi aveva 41 anni e andava al lavoro, allo Sportello unico del Comune di Arezzo, in piazza Fanfani. E’ deceduta sul colpo nella sua Lancia Ypsilon ridotta ad una scatoletta nell’impatto tra il mezzo pesante e il guard rail. Lascia un figlio di 11 anni e il marito, Maurizio Marini, il cui mestiere e salvare le vite, come infermiere del 118, specializzato in manovre di rianimazione. Erano le 7,41 quando a Marcena, in uno dei tratti nuovi della 71 si è consumata la tragedia.

Linda non ha avuto scampo. Era partita da poco da Capolona, dove abitava con la famiglia, figlia dell’ex comandante della Polizia Municipale del centro basso casentinese. Un bacio ai suoi cari e via. La dipendente comunale (prima lavorava in una cartoleria) era partita per la città: un viaggio senza ritorno. Le strisce lasciate sull’asfalto dalle gomme del camion frigorifero che trasportava alimentari, mettono i brividi. Al volante c’era un uomo di 66 anni nato a Spoleto e residente a Perugia. Una traiettoria sbagliata, che va dritta verso la corsia di marcia opposta, dove sopraggiungeva la Ypsilon della 41enne. Cosa abbia causato quella deviazione non si sa. Se una distrazione, un elemento di disturbo, un guasto.

La Polizia municipale ha svolto i rilievi e sta ricostruendo la dinamica. Alcol test negativo, come per tutti gli altri coinvolti che viaggiavano su altre due macchine. Feriti un uomo di 41 anni e una donna di 59. Il camion ha urtato tutti e tre i veicoli in successione: il secondo, quello con dentro Linda, è stato disintegrato.

Agghiacciante la scena che si è presentata davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, tra Arezzo e Casentino. Pochi istanti ed è stato un lancinante concerto di sirene delle ambulanze: Misericordia di Subbiano, automedica di Arezzo, ambulanza Blsd della Misericordia e della Croce Bianca di Arezzo. I Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia municipale. La relazione dei vigili sarà trasmessa al pm Laura Taddei che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

La salma, inizialmente coperta con un lenzuolo bianco, dopo il nulla osta del magistrato è stata trasportata all’obitorio del San Donato dove nel pomeriggio è avvenuta la ricognizione esterna. Oggi il corpo sarà restituito alla famiglia per le esequie a Capolona. La notizia del decesso di Linda Cecconi è arrivata come un pugno in faccia ai colleghi che la aspettavano come ogni mattina. Incredulità e sgomento tra chi la conosceva. Un dolore indicibile per i familiari. Piange anche il direttore del dipartimento emergenza urgenza, dottor Massimo Mandò, nel confermare con la voce rotta dalla commozione la tragedia che si è abbattuta sull’infermiere Marini. L’estate scorsa proprio lui aveva raccontato l’intervento, riuscito, per soccorrere e salvare una persona in arresto cardiaco. Ieri per sua moglie Linda non è stato possibile alcun tentativo di rianimazione.

Le comunità di Capolona e Arezzo si stringono intorno alla famiglia Cecconi. Il sindaco Alessandro Ghinelli e l’assessore Giovanna Carlettini esprimono “sgomento e commozione” per la morte della giovane dipendente del Comune di Arezzo. “Stava recandosi, come ogni giorno di servizio, nell’ufficio dov’era stata assegnata dallo scorso 31 dicembre. Esprimiamo, a nome dell’intera giunta e di tutta l’amministrazione comunale, la nostra vicinanza alla famiglia e ai colleghi. È un giorno triste, di quelli che non vorremmo mai vivere”.

Anche l’amministrazione comunale e i dipendenti del Comune di Cortona esprimono cordoglio: Linda nel 2021, per circa sei mesi, è stata al lavoro negli uffici del personale del municipio cortonese. “Solare, gentile e competente”, così la ricordano i colleghi. “L’incidente di Marcena suscita sgomento e scuote tutta la comunità”, dice Mario Francesconi, sindaco di Capolona. “L’incidente ci tocca da vicino e conferma la pericolosità di un’arteria che ha prodotto troppe tragedie”. Condoglianze dalla Pro Loco “il Ponte” che ricorda l’impegno di Linda nella vita sociale del paese dove oggi tutti la piangono.

