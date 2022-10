Ditta orafa assaltata nella notte da "commando" di malviventi: strade bloccate e irruzione. Ma il maxi colpo sfuma

27 ottobre 2022 a

Assalto dei ladri alla Top Gold di Capolona nella notte tra mercoledì 26 ottobre e giovedì 27. Un blitz in grande stile organizzato da un vero e proprio commando formato da numerose persone. L'area intorno alla ditta di preziosi è stata isolata con auto messe di traverso, precedentemente rubate, e altri materiali. Questo per consentire lo svolgimento del furto in modo tranquillo in un obiettivo che già in passato è stato nel mirino dei criminali.

Arezzo, spengono lampioni e tagliano albero per mettere a segno colpo da 200 mila euro nella ditta orafa

Con un'altra macchina sempre rubata i ladri hanno praticato uno squarcio attraverso il quale introdursi all'interno del capannone. Ma qualcosa non ha funzionato come era nei piani della banda e il sistema di allarme, entrato in funzione, ha fatto saltare i piani. A quanto risulta quindi il colpo, che avrebbe potuto essere di ingenti proporzioni, è sfumato.

Gli autori del raid si sono dileguati. Sul posto al lavoro i carabinieri con personale della stazione di Subbiano e Capolona e della Compagnia di Arezzo. La Top Gold di Capolona era stata anche in passato bersagliata dai malviventi che anche in quella occasione spensero i lampioni. Allora riuscirono a prelevare oro.

Il nuovo attacco suona come campanello d'allarme per tutto il distretto dei preziosi di Arezzo che nel corso degli anni ha comunque rafforzato i sistemi di difesa dagli attacchi dei delinquenti.

