Arezzo, caos a Porta del Foro. Il rettore Roberto Felici presenta le dimissioni

27 ottobre 2022 a

a

a

Caos a Porta del Foro? Roberto Felici rassegna le dimissioni da rettore e consigliere. La lettera è stata consegnata lunedì 24 ottobre al consiglio direttivo che adesso dovrà decidere se accettarle o respingerle. Potrebbe quindi aprirsi una parentesi grigia per il quartiere uscito sconfitto da piazza Grande e che adesso corre il rischio di precipitare fino al commissariamento. Con Felici altri due consiglieri avrebbero già annunciato le dimissioni. Non è poi escluso che altri seguano Felici. Già a settembre tra le file del direttivo c’era stato un dimissionario. Adesso si apre quindi l’attesa per capire se il consiglio direttivo avvallerà la decisione del rettore o se tenterà nel convincerlo al ripensamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.