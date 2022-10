Arezzo, incidente in via Fiorentina. Scontro auto-moto: ferito un pedone che aspettava l'autobus

27 ottobre 2022 a

Un altro incidente stradale si è verificato questa mattina, giovedì 27 ottobre, alle ore 7.45 in via Fiorentina, incrocio via Malpighi. Il sinistro ha coinvolto un furgone che si è scontrato con una moto. L'incidente ha coinvolto anche un pedone. Sul posto sono intervenute automedica di Arezzo, ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa di Arezzo. Attivato elisoccorso Pegaso 1. Un uomo di 46 anni alla guida della moto è stato centralizzato con elisoccorso all'ospedale di Careggi a Firenze in codice rosso. Un'altra persona, un uomo di 48 anni in attesa alla fermata dell'autobus è trasportato all'ospedale di Arezzo in codice giallo.

