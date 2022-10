Arezzo, nuovo appello per ritrovare Pipino. Il gatto scomparso da 8 mesi

27 ottobre 2022 a

Si cerca ancora Pipino, gatto tigrato grigio-marroncino, scomparso dalla sua casa in via Isonzo ad Arezzo il 4 marzo 2022. Dopo mesi dalla sparizione, Pipino potrebbe essere ovunque. In questo periodo la sua famiglia rinnova l'appello per lui perché è ancora più riconoscibile per un'allergia alle punture di zanzara, che gli provoca delle ferite e delle cicatrici in particolare sul dorso delle orecchie. Pipino ha 8 anni, è sterilizzato e ha il microchip. Soffre di cistite cronica e ha bisogno di cure. La famiglia chiede aiuto anche ai veterinari invitandoli a controllare il microchip nel caso visitino o soccorrano gatti somiglianti a Pipino. "Se qualcuno si è preso cura di Pipino in questi mesi lo avrà sicuramente fatto visitare. Per questo chiediamo ai veterinari se negli ultimi mesi hanno visitato un gatto soriano tigrato grigio-marroncino con lesioni sul dorso delle orecchie o con problemi di cistite", chiede la famiglia che ha messo anche una ricompensa di 500 euro che verrà data a chi lo ritroverà o darà notizie utili al suo ritrovamento.

Per segnalazioni, 333 3266227.

Chi volesse aiutare la famiglia nelle ricerche può seguire il Gruppo Facebook Ritroviamo Pipino

fb://group/413532757460590?ref=share

