Arezzo, troppi incidenti. Il comandante Poponcini: "Distratti dal cellulare, ma colpa anche delle strade dissestate"

Francesca Muzzi 28 ottobre 2022

a

a

Ennesimo incidente sulle strade aretine. Se ne conta un altro, ieri mattina in via Fiorentina. Un furgone e una moto si sono scontrati. La peggio è toccata al centauro che ora è grave e nell’impatto è rimasto ferito anche un pedone che stava aspettando l’autobus. Nel pomeriggio invece un’auto è andata fuori strada nella zona di Pieve al Toppo. Ma sono solo gli ultimi, in ordine cronologico, dove si contano purtroppo anche delle giovani, giovanissime vittime. Federica, morta nell’auto sulla 71 guidata dall’amico i primi giorni di ottobre. Irene, investita in via Romana da un camper e mercoledì Linda, schiacciata da un camion sulla 71. Ma perché questa escalation così forte di incidenti stradali? Quali sono le cause? Le domande le abbiamo girate al comandante della polizia Municipale di Arezzo, Aldo Poponcini: “I fattori scatenanti sono più di uno”, attacca. “Prima di tutto la grande mole di traffico che abbiamo su tutte le nostre arterie. C’è un’intensità molto forte e di contro invece abbiamo strade che sono rimaste al dopoguerra e che invece avrebbero bisogno di ammodernamenti per reggere quello che è il flusso oggi”. E ci viene subito in mente la 71 che attraversa i comuni aretini, della Valdichiana e del Casentino e che troppo spesso è teatro di gravi sinistri con conseguenze più o meno mortali. “Ci sarebbe bisogno di raddoppiare le corsie”, dice Poponcini. In questi giorni dopo vari appelli, uno anche partito dal Corriere di Arezzo, è stato rifatto tutto il manto stradale del cavalcavia sulla 73 che sfocia poi in via Leonardo da Vinci e che era diventato una sorta di montagne russe. Ma accanto a strade e viadotti, a volte in condizioni precarie, ci sono anche altri fattori che sono alla base degli incidenti stradali. “La fretta, la distrazione, la velocità – dice Poponcini – l’alcol misto a sostanze stupefancenti e ancora l’uso - troppo - del telefono. Tante persone sono distratte alla guida dal cellulare. Chiamano, mandano messaggi e invece chi si trova a guidare un mezzo, deve rimanere concentrato. Purtroppo abbiamo visto che basta davvero una semplice distrazione”. “La raccomandazione - dice ancora Poponcini - è quella di non usare cellulare mentre si è alla guida di un’auto e di non bere se poi ci si deve mettere al volante”. E il numero degli incidenti è salito subito dopo la pandemia rispetto a prima del Covid. Il comitato SR71 si sta battendo per la sicurezza della strada, ma “in primis dobbiamo essere noi - conclude Poponcini - a capire che quando siamo alla guida di un’auto dobbiamo stare più che attenti”.

