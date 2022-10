Terra di Piero della Francesca patrimonio Unesco, comincia l'iter

Francesca Muzzi 28 ottobre 2022 a

“La Regione si farà portavoce per sostenere la candidatura della Terra di Piero a patrimonio Unesco”. Marco Casucci, consigliere regionale della Lega annuncia così la risposta del presidente Eugenio Giani in merito ad una sua interrogazione inoltrata lo scorso giugno. “In merito al riconoscimento nella lista del patrimonio mondiale Unesco della ‘Terra di Piero della Francesca’, la Regione Toscana - scrive Giani - si farà portavoce presso il Mic (ministero della Cultura), in accordo con tutti gli altri enti locali coinvolti per sostenere la candidatura che, per la sua natura, potrebbe essere configurabile come quella di ‘Paesaggio Culturale’. Questi infatti rappresentano ‘creazioni congiunte dell’uomo e della natura’, così come definiti dalle Linee Guida operative per l’attuale della Convenzione per la protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale e illustrano l’evoluzione di una società e del suo insediamento nel tempo sotto l’influenza di costrizioni e opportunità presentate all’interno e all’esterno dall’ambiente naturale e da spinte culturali, economiche e sociali”, conclude Giani. “E’ con viva soddisfazione - afferma Marco Casucci- che, in riferimento ad una mia specifica interrogazione sul tema, il presidente Giani abbia espressamente risposto positivamente”. “Un percorso che prevede alcuni doverosi passaggi - prosegue il consigliere - ma è importante che si sia recepita l’importanza di valorizzare ulteriormente l’illustre personaggio ed un territorio che comprende Arezzo, Sansepolcro e Monterchi”. “Da questa operazione - precisa l’esponente leghista - sortiranno sicuramente, tra l’altro, benefici dal punto di vista turistico-culturale per tutta l’area interessata”. “Un primo passo significativo, dunque - conclude il rappresentante della Lega - a cui siamo lieti di aver dato il nostro fattivo contributo ed ovviamente seguiremo con interesse tutte le varie fasi che porteranno, ce lo auguriamo, al prestigioso riconoscimento internazionale”. Apprezzamento è stato espresso anche dal Comune di Sansepolcro che dette i natali a Piero della Francesca.

“Siamo felici di questo importante passo in avanti e ringraziamo sentitamente il consigliere Casucci, sempre molto sensibile ai temi legati alla Valtiberina”. Queste le parole del sindaco Fabrizio Innocenti, al quale fa eco l’assessore alla cultura Francesca Mercati che conclude sottolineando “siamo pronti a fare la nostra parte accanto ai soggetti interessati: Comuni di Arezzo e Monterchi oltre che Fondazione Piero”.

E adesso che cosa prevede il percorso? La prima fase della candidatura prevede la richiesta di iscrizione nella lista propositiva nazionale con la quale lo Stato segnala al Centro del Patrimonio Mondiale, i beni per i quali intende chiedere l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale nell’arco di 5-10 anni. La procedura di candidatura in questa Lista propositiva prevede la compilazione di un apposito formulario ed il suo invio alla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco la quale procede ad inoltrare la domanda al ministero della Cultura. Dopo che il bene è stato iscritto nella lista propositva è possibile accedere alla predisposizione che i proponenti redigono con l’ausilio del ministero della Cultura. Anche lo stesso sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli aveva auspicato questo primo passaggio.

La terra di Piero comprende un’ampia area che si estende dalla Valtiberina e arriva fino ad Arezzo. Sarebbe un’ulteriore spinta anche sotto il profilo culturale. La macchina si è messa dunque messa in moto.

