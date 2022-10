A Pieve Santo Stefano, il sindaco Marcelli: "Niente luminarie a Natale per risparmiare. Solo l'albero in piazza"

Davide Gambacci 28 ottobre 2022 a

Quattro mosse contro il caro energia. Sono quelle messe in atto dal Comune di Pieve Santo Stefano e presentate, attraverso un documento pubblico, anche alla popolazione. “Verrà dato mandato, alla società che gestisce la manutenzione dell’illuminazione pubblica – spiega il sindaco Claudio Marcelli – di ridurre i punti luce accesi di almeno il 30%. Inoltre, verranno spente le colonnine per la ricarica dell’E-Bike tenuto conto anche della loro stagionalità e per evitarne un uso improprio. Il terzo punto, invece, riguarda il Natale oramai alle porte: in occasione delle festività natalizie non verranno montate le luminarie, onde evitare un’eventuale decisione governativa che poi non ci permetta di accenderle, ma ci limiteremo alla sola piazza della Collegiata con il suo tradizionale albero. In conclusione si opererà per sostituire i punti luce nei fabbricati con lampade a led. Con la speranza che queste iniziative siano sufficienti per garantirne il risparmio sperato, ma al tempo stesso si invita la cittadinanza al rispetto delle regole che ci sono state date”. Come mai la giunta comunale è stata costretta ad arrivare a tale decisione? “Con l’entrata in vigore delle decisioni governative a proposito dell’uso del riscaldamento nelle nostre zone, dove si indicavano le date di accensione e spegnimento, le regole per le abitazioni private, quelle per gli edifici pubblici – specifica il sindaco Marcelli - si rende ora necessario intervenire sul risparmio di energia elettrica per la pubblica illuminazione, negli edifici pubblici e in servizi alla comunità. Il risparmio di energia elettrica è stato oggetto, in questi ultimi anni, di numerose iniziative già messe in atto; infatti, nel Comune di Pieve Santo Stefano sono già stati convertiti a led numerosi punti luce della pubblica illuminazione, oltre 150, questo ha permesso all’amministrazione comunale di quantificare un significativo risparmio negli anni 2020 e 2021. Purtroppo, però, il repentino aumento dei costi avuti nel 2022 ha riportato la spesa per l’energia elettrica a quella sostenuta prima del 2020, costringendoci ad incrementare i capitoli di spesa di oltre 70.000 euro, questi in parte coperti da trasferimenti eccezionali dallo Stato - circa 40.000 euro - insieme ad altre risorse di riserva, 30.000 euro, reperite in bilancio”. È una situazione complicata quella che stanno vivendo tanti privati cittadini e pure le amministrazioni pubbliche, ognuna della quale tenta di intervenire come può. Il serio rischio – comunque capibile – è che ci attenderà un periodo natalizio con molte meno luminarie sia in Valtiberina che in tutta la provincia di Arezzo; risparmio, in questo momento, che arriva anche delle condizioni meteo favorevoli che evitano – ancora – l’accensione dei riscaldamenti. Prima è stata Badia Tedalda a render noto la riduzione dell’illuminazione pubblica, poi Pieve Santo Stefano in attesa di conoscere le mosse degli altri sindaci della Valtiberina.

