Arezzo, caro energia: il Comune pensa allo smart working un giorno a settimana per risparmiare

Marco Antonucci 28 ottobre 2022

Un giorno di smart working a settimana per i dipendenti comunali. E’ uno dei provvedimenti che Palazzo Cavallo intende adottare per far fronte al caro energia. Ma ci sono anche un ritardo nell’accensione e lo spegnimento anticipato della illuminazione pubblica e lo stop a mezzanotte delle luci nei parchi pubblici cittadini recintati. A fare il punto sui provvedimenti che il Comune di Arezzo intende adottare per risparmiare sulle bollette ci ha pensato l’assessore Marco Sacchetti, rispondendo giovedì mattina alle interrogazioni che sull’argomento sono state presentate da Valentina Sileno (Scelgo Arezzo) e da Luciano Ralli (Pd). “Sul lungo periodo” ha spiegato Sacchetti, “ci sono le previsioni del Paesc e se guardiamo all’orizzonte del 2028 contiamo che i consumi termici del patrimonio immobiliare comunale possano diminuire del 10-12% e quelli elettrici del 18%”. “Per quanto riguarda l’azione nel breve termine” la spiegazione dell’assessore, “pensiamo di mettere in atto una serie di interventi, come il ritardo nell’accensione e spegnimento anticipato della pubblica illuminazione. Stiamo ragionando su ipotesi che si basano sul costo attuale dell’energia elettrica: se questo dovesse diminuire nel 2023, come sembra profilarsi e come auspichiamo, rivedremo eventualmente le misure. Consideriamo che ogni ora al giorno in meno di lampioni accesi porta a circa centomila euro di risparmio annuali. Poi prevediamo lo spegnimento a mezzanotte dei parchi pubblici recintati, lo smart working il venerdì per una parte dei dipendenti pubblici, il co-working, ovvero l’utilizzo di meno stanze, la sensibilizzazione dei dipendenti sui corretti comportamenti da seguire. Al di là della quantificazione effettiva delle cifre risparmiate, credo sia giusto che la pubblica amministrazione dia il giusto esempio”.

