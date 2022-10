Cinghiali avvistati nella zona sud di Sansepolcro: allontanati verso i monti dalle squadre dei volontari

28 ottobre 2022 a

Dopo le segnalazioni di avvistamenti di alcuni ungulati nella zona sud di Sansepolcro, il Comune ha disposto un intervento per la tutela dei cittadini nel massimo rispetto degli animali. Nella giornata di venerdì 28 ottobre infatti una squadra dell'Atc2 Valtiberina, assieme a un gruppo di cacciatori volontari, ha effettuato un'operazione di allontanamento dei cinghiali, spingendo gli ungulati dalla zona abitata verso il territorio montano. Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale di Sansepolcro. Le operazioni sono iniziate alle 15. Dopo aver perlustrato alcuni punti dove solitamente erano stati avvistati gli animali, sono stati allontanati quattro esemplari che sono stati spinti verso i monti a nord est. "Questa soluzione" spiega una nota diramata dal Comune di Sansepolcro, "ha permesso di non abbattere gli animali, ma nel pieno rispetto della loro natura, di riportarli in un luogo selvaggio consono alla loro sopravvivenza".

